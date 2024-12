Escluso dai Big del Festival di Sanremo 2025 anche Tommaso Paradiso? Il cantautore è intervenuto ed è sbottato sui suoi social con uno sfogo: “Caz**ri e maligni”.

Sanremo 2025, Tommaso Paradiso escluso?

Come ogni annuncio del Festival di Sanremo 2025 che riguarda i Big in gara, non mancano anche rumor e indiscrezioni su coloro che avrebbero ricevuto un “no” da parte di Carlo Conti. Se qualcuno è uscito allo scoperto e ha commentato la notizia tra ironia (pensiamo ai Jalisse) e frecciatine (Sfera Ebbasta su tutti), c’è anche chi invece come Tommaso Paradiso ha smentito tutto.

Nonostante da alcuni sia stata dato per certo, lui ha fatto sapere che in realtà le cose sarebbero andate molto diversamente. Il cantautore romano, che è stato frontman dei Thegiornalisti, non sembra aver preso tanto bene le voci di chi sostiene sia stato escluso anche lui dai cantanti del prossimo Festival di Sanremo 2025. Non ha però voluto lasciare correre e ha deciso di intervenire con una storia pubblica. Tommaso Paradiso per prima cosa ha fatto sapere di non aver mai presentato alcun brano a Carlo Conti e non ha mancato di lanciare una frecciatina a chi ha fatto il suo nome:

“A parte il mal gusto di pubblicare queste fantomatiche liste degli esclusi. Spettacolarizzare il fallimento, trattare l’arte e gli artisti come galli da combattimento”. E ancora sull’argomento ha aggiunto: “A parte tutto questo, non ho mai presentato nessuna canzone per il Festival di Sanremo. Caz**ri e maligni. Nessuna novità”, ha chiuso Tommaso Paradiso.

La storia Instagram di Tommaso Paradiso

Secondo questa presa di posizione quindi, non ci sarebbe stato alcun pezzo da parte dell’artista pensato per il Festival di Sanremo 2025. Anzi, tutt’altro.

Tommaso Paradiso pare non avesse nei suoi pensieri l’idea di partecipare alla kermesse canora e preferisce piuttosto concentrarsi su altri progetti.