Chi è Rose Villain? Età, vero nome e Instagram

Debora Parigi | 6 Febbraio 2024

Conosciamo tutte le informazioni su chi è Rose Villain, qual è il suo vero nome, la sua età, la biografia, la carriera, le canzoni che ha pubblicato, la vita privata e i social per seguirla.

Chi è Rose Villain

Nome e cognome: Rosa Luini

Nome d’arte: Rose Villain

Età: 34 anni

Data di nascita: 20 luglio 1989

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Cancro

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantautrice

Marito: Rose Villain è sposata con Sixpm

Figli: nessuno

Tatuaggi: alcuni piccoli sul corpo

Profilo Instagram: @rosevillain

Rose Villain età, altezza e biografia

Partiamo dalla biografia di Rose Villain e quindi come si chiama, quanti anni ha e di dov’è. Il vero nome è Rosa Luini ed è nata a Milano il 20 luglio 1989. Ha quindi 33 anni di età ed è del segno zodiacale del Cancro. E altezza e peso? Non conosciamo quanto è alta e il suo peso. Mentre per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha alcuni piccoli sul suo corpo.

Parlando della sua famiglia, suo padre è l’imprenditore milanese Franci Luini, fondatore del marchio Tucano. Sua madre era Fernanda Melloni che è morta nel 2017. Per la cantante quell’anno è stato molto difficile con la scomparsa della madre. Ha inoltre un fratello minore din nome Alessandro.

Dopo aver vissuto tutta la sua infanzia e adolescenza a Milano ed essersi diplomata al Liceo Manzoni, a 18 anni si è trasferita a Los Angeles. Qui si è diplomata al conservatorio di musica contemporanea Musicians Istitute di Hollywood, specializzandosi in musica rock. A questo punto ha iniziato a cantare in una piccola cover band punk rock chiamata The Villains. Ed è proprio da qui che ha preso il suo nome d’arte.

Rose Villain si è poi spostata a New York dove ha studiato arti teatrali e musicali a Broadway. Nella Grande Mela ha conosciuto i suoi primi manager Mark Gartenberg ed Eric Beall. Successivamente ha incontrato il produttore discografico Sixpm.

Vita privata

Della vita privata e sentimentale di Rose Villain sappiamo che è sposata. Suo marito è il suo produttore discografico Sixpm, conosciuto a New York. I due sono convolati a nozze il 28 maggio 2022 a Brooklyn. Non hanno figli.

Villain è una grande appassionata dei film di registi come Quentin Tarantino, David Fincher, Stanley Kubrick e Alfred Hitchcock. Inoltre è una grande appassionata di criminologia e questo l’ha portata anche a seguire dei corsi negli Stati Uniti.

Dove seguire Rose Villain: Instagram e social

Vediamo adesso dove poter seguire Rose Villain sui social. Vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che ha un grandissimo seguito.

Il suo profilo è molto aggiornato con foto sia private che inerenti la sua carriera musicale.

Carriera

La carriera musicale vera e propria di Rose Villain è inizata nel 2016 con l’incontro con DJ Slait, Enigma e Hell Raton e la successivs firma con la Machete Empire Records. Il 19 luglio 2016 ha quindi pubblicato il singolo di debutto Get the Fuck Out of My Pool. Qualche mese dopo ha pubblica il secondo singolo Geisha che le ha fatto guadagnare il titolo di artista del mese su MTV New Generation. Ha anche partecipato al brano Don Medellín di Salmo.

Nel 2017 ha firmato con la Universal Music Germany e ha pubblicato in versione remix il singolo Geisha. Poi ha pubblicato i singoli Kitty Kitty e Don’t Call the Po-Po. Quest’ultimo nel 2020 ha fatto parte della colonna sonora della seconda stagione della serie TV americana L.A.’s Finest. Nel 2018 Rose Villain ha firmato con la Republic Records e ha pubblicato il singolo Funeral Party. Ha poi firmato con l’agenzia di moda Next Model Management. Nel 2019 ha pubblicato il singolo SWOOP! scritto insieme alla cantautrice Annika Wells. Successivamente ha pubblicato il singolo Kanye Loves Kanye in collaborazione con gli MDNT e Sixpm. Terminato il suo contratto con la Republic Records alla fine del 2019, ha pubblicato indipendentemente i singoli Sneakers e It’s Snowing, Motherfucker.

Nel 2020 si è unita alla MeNext Agency e ha firmato con Arista e Sony Music Italy, debuttando con il primo singolo in italiano: Bundy. Successivamente ha pubblicato il singolo Il diavolo piange. Ha preso parte al singolo Chico di Gué Pequeno che ha raggiunto la posizione numero cinque della Top Singoli della FIMI ed è stato certificato quadruplo disco di platino, risultando uno dei dieci singoli più venduti nel 2020 in Italia. Dopo questo successo Rose ha pubblica il suo terzo singolo in italiano dal titolo Goodbye. Ha anche partecipato come ospite alla canzone Stone Cold Digital della band svizzera Dreamshade e a Corona Love Story di Mondo Marcio. Rose è stata inoltre testimonial del profumo Lady Million Fabolous.

Il 4 maggio 2021 Rose Villain ha pubblicato il singolo Soli insieme a Giaime, mentre il 2 luglio è uscito il singolo Elvis in collaborazione con Gué Pequeno e Sixpm. Il 1° settembre Rose è stata scelta da Apple Music come l’artista Up Next Italia. E il 12 novembre ha pubblicato il singolo Gangsta Love in collaborazione con Rosa Chemical. Al 10 dicembre risale la terza collaborazione con Guè con la canzone Piango sulla Lambo. Rose è anche autrice del brano Luna piena di Orietta Berti.

Tra il 2020 e il 2022 è stata artista ospite in tanti brani e album di colleghi molto famosi. Oltre ai già citati Salmo e Gué Pequeno, troviamo anche Emis Killa, Fabri Fibra, Ernia, Irama e Ghali. Il 13 maggio 2022 ha pubblicato il singolo Michelle Pfeiffer insieme al rapper Tony Effe, certificato disco d’oro. Mentre il 7 ottobre ha pubblicato il singolo Rari ed è autrice del singolo Bella fregatura di Ernia.

Il 20 gennaio 2023 è uscito il primo album di Rose Villain, dal titolo Radio Gotham. Oltre ai singoli Elvis, Michelle Pfeiffer e Rari, c’è anche, tra le altre, la traccia Lamette in collaborazione con Salmo. Questo album è stato scritto interamente da lei ed è composto da quattordici traccie. Inoltre contiene collaborazioni inedite con artisti come Tedua, Geolier, Carl Brave ed Elisa Toffoli, oltre a Salmo, Tony Effe e Guè. L’album ha debuttato alla posizione numero cinque, mentre i brani Due facce e Fantasmi hanno debuttato rispettivamente alle posizioni 47 e 56 della classifica dei singoli.

Le Iene

Rose Villain è stata anche ospite nel programma Le Iene per un monologo. In particola l’artista ha parlato di inquietudine, delle cose brutte che ci sono nel mondo e che non dobbiamo ignorare. Ha raccontato di come non ci sia nulla di male ha provare paura, tristezza per quello che ci circonda. Perché è solo così che poi possiamo apprezzare le cose davvero belle della vita.

Sanremo 2023

Dopo questi anni fatti di grandi successi, Rose Villain ha debutta anche sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2023 durante la serata delle cover. A tal proposito, ha duettato con Rosa Chemical col brano “America” di Gianna Nannini.

Il primo maggio 2023 è stata una degli artisti protagonisti dell’annuale Concerto del Primo Maggio 2023. Inoltre ha collaborato al singolo Fragole di Achille Lauro.

Rose Villain è stata scelta come giudice per il programma Netflix Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia insieme a Fabri Fibra e Geolier.

Il 7 ottobre 2023 è uscito il suo singolo Io, me ed altri guai, scritto da lei insieme a Paolo Antonacci e prodotto da Sixpm.

Gialappa Show

A novembre del novembre Rose Villain ha affiancato il Mago Forest come co-conduttrice del GialappaShow.

Album e canzoni

Al momento Rose Villain ha all’attivo un solo album, Radio Gotham, che è stato certificato Disco D’oro dalla FIMI.

Perlando di canzoni, invece, di grand successo è stato il brano Elvis, certificato Disco d’oro, così come Michelle Pfeiffer con Tony Effe e Lamette con Salmo. Dopo essersi fatta conoscere a un pubblico più vasto con il singolo Fragole insieme ad Achille Lauro (doppio disco di platino), è arrivata al successo con Io, me e altri guai che ha vinto il disco d’oro.

Rose Villain a Sanremo 2024

Dopo essere stata ospite nella serata cover dell’edizione 2023 del Festival (accompagnando Rosa Chemical), adesso Rose Villain si trova in gara a Sanremo 2024. Amadeus l’ha infatti selezionata tra i big in gara.

A tal proposito, la canzone che Rose porta in gara si intitola Click Boom e in titolo dice già tutto. Infatti rappresenta il fatto che l’amore è come un proiettile. Il pezzo parte quasi come una ballata ma poi scoppia di ritmo in un ritornello “onomatopeico”.

Per la serata delle cover, invece, Rose Villain ha scelto di esibirsi con Gianna Nannini in un medley dei più grandi successi della nota cantautrice toscana.

Il percorso di Rose Villain a Sanremo 2024

Parte il 6 febbraio la gara del Festival di Sanremo 2024 e dura fino al 10 febbraio. Rose Villain porta sul palco dell’Ariston la sua Click Boom!