L’esibizione di Massimiliano Ossini a Ballando con le stelle non è piaciuta a Mariotto che è stato l’unico della giuria a dargli 0. Questo volto ha fatto partire la polemica tanto che Rossella Erra ha preso la parola e si è scagliata contro il giurato tirando qualche frecciatina.

Lo scontro tra Rossella Erra e Mariotto nella settima puntata di Ballando con le stelle

La settima puntata di Ballando con le stelle, riguardo la gara in sé, è iniziata con l’esibizione di Massimiliano Ossini. Il conduttore la scorsa settimana ha avuto uno scontro con la giuria facendosi portavoce anche di altri concorrenti per i commenti che ricevono, spesso avvilenti.

Questa cosa ha portato Massimiliano ha fondato, in maniera molto ironica, il primo sindacato per i Concorrenti di Ballando con le Stelle. E questo gesto è stato molto apprezzato tanto che lui ha preso grandi applausi. La stessa Rossella Erra ha voluto far parte di questo sindacato.

Parlando della sua esibizione, che è stato un samba, i commenti sono stati molto positivi, infatti ha preso da tutti i giurati la sufficienza. Da tutti, tranne che uno. Mariotto, infatti, ha detto di non aver capito questo samba, che per lui non era un samba. Quindi è andato anche contro il parere tecnico ed esperto di Carolyn Smith. E per confermare la sua opinione, ha dato addirittura uno 0 a Massimiliano Ossini.

Questo voto non è piaciuto per niente ai presenti. Gli altri giurati non si sono espressi, ma i pubblico si è molto lamentato. E i bu sono arrivati anche dalla sala delle stelle. Ma chi proprio si è arrabbiata è stata Rossella Erra. L’opinionista è diventata una furia contro il giudice. Si è alzata in piedi e ha preso la parola: “Alla settima puntata non si può! È come se lui non avesse ballato! Ha fatto tutti quanti i passi, è una mancanza di rispetto per il lavoro che fanno loro in sala!”. La Erra ha preso grandi applausi per questo suo intervento. E lei ha continuato lanciando una frecciatina a Mariotto: “E poi lui è stato pieno di forza, sexy! Tu sei geloso di lui, perché ha carattere e tu no. Tu sei zero!”.