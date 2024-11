Dopo la discussione della scorsa settimana a Ballando con le stelle, Massimiliano Ossini ha sfidato di nuovo la giuria con molta ironia. Infatti il concorrente ha deciso di fondare un sindacato per tutelare tutti i suoi colleghi che sarebbero presi di mira dai giurati.

Il sidancato per i ballerini di Ballando con le stelle fondato da Massimiliano Ossini

Come ricordiamo, la scorsa settimana a Ballando con le stelle Massimiliano Ossini ha avuto un’accesissima discussione con la giuria per i commenti ricevuti. Il conduttore non ha solo replicato riguardo alle parole che sono state rivolte a lui, ma si è fatto portavoce anche di altri concorrenti.

E così nella settima puntata, quella di stasera, Ossini ha mostrato cosa ha escogitato. Sceso in pista per primo, nel video prima della sua performance ha parlato di quanto accaduto sabato scorso. E siccome era passato come un sindacalista, lui ha deciso di fondare il primo sindacato di Ballando.

Ha scelto di fondare il CO.BA.CON.S e cioè il sindacato Concorrenti Ballando Con le Stelle. Con molta ironia, Massimiliano Ossini ha raggiunto gli altri ballerini del talent e ha fatto sapere di questo “sindacato” al quale Francesco Paolantoni ha aderito subito molto volentieri. Lo stesso ha fatto anche Furkan. Persone come Bianca Guaccero e Federica Pellegrini si sono fatti delle grandi risate e si sono divertite per questa idea.

Ma come hanno preso i giurati questa fondazione del sindacato? Dopo la sua esibizione, Carolyn Smith, Mariotto, Zazzaroni e Canino hanno parlato della performance. A parlare del sindacato invece è stata Selvaggia Lucarelli che gli ha detto: “Hai fatto il minimo sindacale”. E ha aggiunto che questa versione sindacalista e “arruffa popoli” le piace molto.