Su TikTok nel 2024 è uno dei brani diventati più virali! Testo e significato di Rossetto e caffè di Sal Da Vinci. Tutto sulla canzone che ha appassionato tanti utenti e ascoltatori di musica.

Rossetto e caffè testo

Come si chiama l’ultimo singolo di Sal Da Vinci diventato virale su TikTok? Questa è una delle domande più frequenti tra chi ama la musica e utilizza la piattaforma social. La canzone si chiama Rossetto e caffè.

In questo articolo andiamo ad approfondire il testo e il significato di questa bellissima canzone. Partiamo proprio dal testo di Rossetto e caffè. Qui ve ne proponiamo uno stralcio:

Spero solo che tu non ti arrabbi di più

Come hai fatto già prima, con me

E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te

Di te che mi conosci e sai ca mor’ per te

Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte

Tu chiama e je corru addu ‘te

E adesso le mie labbra sanno solo di te

È un gusto dolce e amaro, tra rossetto e caffè

Sei la mia gelosia

Sei passione, dolore e follia

Chi ha scritto la canzone Rossetto e Caffè? Il brano vede la penna di Enzo D’Agostino, Luca Barbato e Sal Da Vinci. A dare voce al pezzo è proprio il cantante e attore. La data di pubblicazione del singolo risale al 14 giugno 2024 e vanta la certificazione del Disco d’Oro.

Significato di Rossetto e caffè

Rossetto e caffè, che anticipa l’album di Sal Da Vinci ha un testo e un significato molto importante.

Il testo è bilingue ed è scritto sia in italiano che napoletano. Ma di cosa parla? Si descrive nello specifico il desiderio, la passione e l’amore.

Altra cosa importante da ricordare che questa canzone fa da apri pista non solo al disco ma anche al tour di Sal Da Vinci, che parte da Portici. Il ricavato verrà donato all’associazione cattolica Emanuele Onlus. L’obiettivo è quello di costruire una casa di accoglienza a Messina, precisamente nella frazione costiera di Giampilieri Marina, dove verranno accolti bambini.

Questo dunque il testo e significato di Rossetto e caffè di Sal Da Vinci.

Canzone di Sal Da Vinci virale su TikTok

Come abbiamo già detto la canzone di Sal Da Vinci è diventata virale su TikTok nel 2024, permettendo all’artista così di farsi conoscere anche dai più giovani.

Il brano, il cui testo e significato è romantico, vanta anche un videoclip. Ma chi è la ragazza del video Rossetto e Caffè? Precisiamo che è stato girato sulla Costiera Sorrentina. Il direttore è Giuseppe Marco Albano e l’attrice che partecipa al video è Martina Stella.

A quale canzone assomiglia Rossetto e Caffè? Il pezzo per quanto possa ricordare magari delle altre melodie, è comunque unico nel suo genere ed è disponibili su tutte le piattaforme musicali, da Spotify a YouTube.