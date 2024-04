NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Aprile 2024

Non tutti sanno che in questi anni Rosy Chin ed Emma Marrone hanno avuto modo di conoscersi e di diventare amiche. In queste ore così la chef ha condiviso una vecchia foto del passato che non è passata inosservata.

La vecchia foto di Rosy Chin ed Emma Marrone

Senza dubbio Rosy Chin è stata una grande protagonista di quest’ultima edizione del Grande Fratello. Fin dal primo momento la chef si è messa in gioco senza filtri e senza maschere, conquistando così il cuore del pubblico e del web. Nel corso dei 6 mesi di gioco l’ex gieffina ha avuto modo di farsi conoscere a fondo e di certo in molti l’hanno apprezzata per la sua simpatia e per il suo carattere forte e deciso. Adesso che il reality show è finito però Rosy è tornata alla sua vita di sempre, riprendendo a lavorare nel suo ristorante che da anni è uno dei più in voga di Milano.

Nel frattempo in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Non tutti infatti sanno che da anni la Chin conosce molto bene Emma Marrone, con la quale sembrerebbe avere un bel rapporto di amicizia. La chef così sui social ha condiviso due foto insieme alla cantante, una di oggi e una del passato, scrivendo semplicemente: “Per fortuna siamo come il vino. Più invecchiamo più miglioriamo”.

Ovviamente le foto di Rosy Chin ed Emma Marrone non sono passate inosservate e hanno fatto in breve il giro del web. Nel mentre l’ex gieffina è attualmente concentrata sulla sua carriera e nel corso di una recente intervista ha parlato dei progetti futuri. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Mi piacerebbe che questa esperienza mi permettesse di far conoscere meglio il mio lavoro: la tv è piena di chef uomini, ma ci sono anche le chef donne! C’è un progetto televisivo nel cassetto su cui per ora non posso dire nulla. Ma posso annunciare che sto ultimando il mio libro che uscirà prossimamente: contiene la mia storia e le mie ricette”.