Pietro dopo l’incidente di Marina accusa Vladimir e la produzione: “Se si è fatta male è colpa vostra” – VIDEO

Debora Parigi | 16 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

Piccolo scontro a distanza tra Pietro e Vladimir Luxuria durante la diretta all’Isola dei famosi. Al centro del battibecco l’infortunio di Marina Suma durante la prova in coppia proprio con Pietro. Il naufrago ha quindi accusato la conduttrice e la produzione del reality per questo incidente spiegandone il motivo.

Pietro accusa Vladimir Luxuria e la produzione dell’Isola dei famosi per l’infortunio di Marina Suma

Nel corso della puntata di stasera dell‘Isola dei famosi (la terza) c’è stato un infortunio per una delle concorrenti. Stiamo parlando di Marina Suma che sembra aver subito una specie di colpo della strega durante la prova per l’immunità che stava facendo in coppia con Pietro.

La prova tra l’altro è stata ripetuta una seconda volta perché proprio il giovane naufrago sembrava non aver capito il funzionamento del gioco. Quindi la stessa Vladimir Luxuria ha chiesto di ripetere la prova. Proprio nella seconda volta è avvenuto l’infortunio di Marina Suma.

Su quanto successo, Pietro è tornato a parlarne durante le nomination. E proprio in questa occasione ha lanciato delle accuse a Vladimir Luxuria e alla produzione dell’Isola dei famosi. Da qui è quindi nata una specie di discussione. Pietro ha infatti dichiarato: “Io ho fatto un gesto di galanteria verso una donna, anzi di umanità, come giusto che sia. Mi è stato fatto rifare. Quindi volevo dire che non siamo carne da macello. L’ho voluta aiutare perché sapevo di poterle fare male. Io non volevo farle male”.

In pratica nella prima prova, di proposito lui non ha seguito il gioco, lasciando che Marina Suma vincesse. Ma poi gliel’hanno fatta rifare. “Non è mia responsabilità, ma degli altri”, ha aggiunto Pietro. “Non ho paura di dirlo. Penso che tutta la responsabilità non sia mia, ma vostra. Perché una donna si è fatta male per colpa vostra”. A queste parole, quindi, Vladimir Luxuria ha risposto:

“Io sinceramente non avevo capito, pensavo che tu non avessi capito le dinamiche del gioco. Per questo motivo l’ho rifatto fare. Come facevo a immaginare quello che sarebbe successo? Non è né colpa tua né colpa nostra. La vogliamo mettere così?”.