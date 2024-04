Reunion per Anita e Rosy: le gieffine si ritrovano a Milano con altri ex coinquilini (VIDEO + FOTO)

Social

Andrea Sanna | 5 Aprile 2024

Giornata di reunion ieri per Anita Oliveri e Rosy Chin dopo il GF. Le due si sono riviste a Milano insieme ad altri ex coinquilini del reality show di Canale 5!

Finita l’esperienza al GF i concorrenti sono tornati alla loro quotidianità e hanno potuto festeggiare in famiglia la Pasqua, come accaduto ai Paoleti (con tanto di sorpresa) che hanno poi celebrato il lunedì dell’Angelo in compagnia di alcuni ex concorrenti del reality show. Ma le mini reunion non sembrano essere finite a quanto pare!

Ieri infatti Alessio Falsone e Anita Olivieri si sono rivisti a Milano. L’ex protagonista del GF ha accolto la sua fidanzata con un grande mazzo di fiori. Insieme si sono poi diretti a casa di Rosy Chin e hanno trascorso insieme l’intera giornata. Le due si sono dirette anche in Piazza Duomo per fare una passeggiata.

Rosy Chin e Anita insieme in piazza Duomo pic.twitter.com/cmb9m0lSqE — disagiotv (@disagio_tv) April 5, 2024

Fino a sera quando hanno ritrovato un’altra coppia di quest’ultima edizione. Vale a dire Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. In loro compagnia anche lo chef Federico Fusca, che spesso collabora proprio con la Chin e che vediamo spesso anche in TV.

Dalle immagini pare proprio che i menzionati abbiano trascorso una serata spensierata. A darci un piccolo indizio anche Anita Olivieri, che nello scatto condiviso sui social in compagnia del cuoco e dei suoi ex coinquilini del GF, ha aggiunto una canzone di OG Eastbull dal titolo Bella giornata. Probabilmente per sottolineare quanto siano stati bene insieme.

La storia di Anita Olivieri sulla mini reunion degli ex del Grande Fratello

Vedendo queste immagini pare proprio che gli ex concorrenti del GF di certo non si annoiano. Basti pensare a Massimiliano Varrese che è tornato nuovamente in sala d’incisione per un nuovo brano e tante altre sorprese. Così come Beatrice Luzzi che si sta godendo i suoi figli e ha rilasciato alcune interviste (tra cui una nuova a Verissimo). O ancora Fiordaliso che si è detta contrariata dalla vittoria di Perla Vatiero al GF! Insomma le notizie non mancano di certo!