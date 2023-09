Nel ristorante di Rosy Chin ci sarebbe ogni sera un tavolo riservato ai Ferragnez

NEWS

Debora Parigi | 16 Settembre 2023

Da Rosy Chin i Ferragnez sono sempre i benvenuti anche senza prenotazione

Da alcuni giorni, stiamo imparando a conoscere nella Casa del Grande Fratello Rosy Chin. Chef di alto livello, gestisce il ristorante sushi Yokohama a Milano. E anche nel reality ha passato i primi giorni a preparare piatti buoni e sfiziosi per tutti gli altri inquilini. Anche se, nonostante questa grande utilità, è finita comunque in nomination.

Come abbiamo già saputo, Rosy è già nota al pubblico e non solo per le sue doti culinarie. Infatti è apparsa quest’anno nel programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno. Non solo, parlando sempre di cucina, ha fatto la sua comparsa anche nel programma di Rai 1 Camper in viaggio. Collabora con Giallo Zafferano e anche con MSC, proprio con la compagnia di crociere ha realizzato una sorta di spot pubblicitario per i social.

Ma soprattuta Rosy Chin l’abbiamo vista in una puntata della serie TV The Ferragnez. In particolare, si tratta di quando Fedez si è recato nel suo ristorante insieme alla nonna. Tra l’altro la concorrente le GF è stata anche invitata alla premiere della seconda stagione della serie. Sui suoi social c’è proprio una foto con Chiara Ferragni.

Ecco, questa probabile amicizia con i coniugi Lucia-Ferragni ha portato anche ad altro. Infatti, come riporta il sito Dagospia, sembra che nel suo ristorante ci sia ogni sera un tavolo riservato per Chiara Ferragni e Fedez nel caso si dovessero presentare per una cena. A farlo sapere pare siano stati i dipendenti del locale. Ma ovviamente non abbiamo informazioni certe.

Insomma, secondo l’indiscrezione, i Ferragnez non avrebbero bisogno di prenotare un tavolo nel ristorante di Rosy Chin. Lei stessa ne tiene sempre uno riservato qualora arrivino. Per i comuni mortali, invece, vi consigliamo di prenotare perché è un ristorante fusion davvero molto rinomato e apprezzato.