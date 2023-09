NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Settembre 2023

Grande Fratello

Il camerino di Alfonso Signorini

In questi giorni è finalmente partita la nuova edizione del Grande Fratello, naturalmente con la conduzione di Alfonso Signorini. Quest’anno il reality show presenta diverse novità, a partire dal cast di concorrenti. A varcare la porta rossa infatti sono stati non solo alcuni celebri personaggi provenienti dal mondo Vip, ma anche diverse persone comuni, estranee al mondo dello spettacolo, i cosiddetti Nip. In queste prime ore di gioco così gli inquilini della casa hanno iniziato a conoscersi tra loro e a farsi conoscere dai telespettatori, e senza dubbio nelle prossime settimane assisteremo a diverse emozioni.

Mai come stavolta infatti il cast del reality show è decisamente variegato, e numerose sono le storie che hanno già colpito i fan del Grande Fratello, e che senza dubbio nelle prossime puntate verranno approfondite. Nel mentre in queste ore sui social sta girando un filmato che non è passato inosservato.

Proprio Alfonso Signorini infatti ha fatto un tour del suo camerino, che è grande quasi quanto un appartamento, e naturalmente il video ha fatto il giro del web. La stanza privata del conduttore, nella quale vive prima delle dirette, è dotata di diversi comfort, da un bellissimo divano dove rilassarsi, a una tv, fino ad arrivare a un pianoforte. Non manca naturalmente l’area make up, dove Signorini si prepara prima di andare in onda.

Mentre attendiamo di capire come ci stupiranno i concorrenti, ieri sera, nel corso della seconda puntata, è arrivato già il primo richiamo per gli inquilini. Alfonso infatti ha invitato il cast a comportarsi correttamente e a non commettere imprudenze, e in merito ha affermato: “La parola chiave quest’anno è il rispetto. Rispetto tra di voi e tra di noi e il pubblico. Qualche volta in questi giorni questo rispetto è venuto meno. Mi raccomando, sapete quanto ci teniamo”.