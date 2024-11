Rosy Chin rivela come vanno le cose per il suo ristorante dopo aver partecipato al Grande Fratello

Nel corso di una recente intervista, Rosy Chin ha rivelato come vanno le cose per il suo ristorante dopo la partecipazione al Grande Fratello. La chef ha poi parlato dei suoi guadagni legati al mondo dei social.

Parla Rosy Chin

Una delle protagoniste assolute della scorsa edizione del Grande Fratello è stata senza dubbio Rosy Chin. La chef, già molto nota sui social, nel corso della sua esperienza è riuscita a conquistare il cuore del pubblico di Canale 5 e poco a poco è diventata una delle concorrenti principali del programma. Dopo la fine del reality show però la Chin è tornata alla sua vita di sempre. Non tutti sanno che Rosy è la proprietaria di un celebre locale di Milano, che in passato è stato frequentato anche da Fedez e Chiara Ferragni. Di recente nel mentre la chef ha rilasciato un’intervista al sito Imbruttito e ha così rivelato come vanno le cose per il suo ristorante dopo la partecipazione al Grande Fratello. Queste le sue dichiarazioni, che non sono passate inosservate:

“Quanto è migliorato il fatturato dopo il Grande Fratello? Zero, anzi è peggiorato. Yokohama esiste dal 2002, quindi io ero già un’imprenditrice prima del reality. Il Grande Fratello è stata un’esperienza personale, ma dal punto di vista professionale… niente. La mia clientela forse non è il target che segue il GF. Per fortuna”.

Ma non è finita qui. Continuando a parlare dei suoi guadagni, che si dividono appunto tra il suo ristorante e i social, Rosy Chin aggiunge:

“Se guadagno più coi social o col ristorante? Sono due guadagni differenti. I social non mi permettono di vivere, quindi ti direi il ristorante, una realtà in cui sono presente e lavoro 16 ore al giorno. Invece ti posso dire che i social al ristorante portano tanto, sono una grande vetrina”.