Vincenzo Chianese | 12 Giugno 2024

Chiara Ferragni Fedez

Nel corso di una recente intervista, Rosy Chin si è espressa per la prima volta sulla questione Ferragnez. Come è noto la chef è da anni molto amica dell’ex coppia e adesso interviene per prendere le parti di Chiara Ferragni.

Rosy Chin dalla parte di Chiara Ferragni

Non tutti sanno che negli ultimi anni è nata una bellissima amicizia tra Rosy Chin, Chiara Ferragni e Fedez. Spesso infatti la coppia, prima della separazione, si è recata a cena nel ristorante della chef, che ha sempre riservato un tavolo ai Ferragnez. Come di certo qualcuno avrà notato, l’ex concorrente del Grande Fratello è anche apparsa in uno degli episodi della serie dell’imprenditrice digitale e del rapper, in onda su Prime Video. In queste settimane tuttavia Rosy non ha mai commentato le vicende che hanno visto protagonisti Chiara e Fedez. Almeno fino a questo momento.

Di recente infatti la Chin è stata ospite del programma radiofonico Turchesando e nel corso dell’intervista si è per la prima volta sbilanciata sui Ferragnez. A quel punto la chef ha ammesso di essere ancora in contatto con Chiara, sua grande amica, e ha così affermato: “Sento Chiara perché le sono molto amica e le sono molto vicina. Fedez ancora non ho ancora avuto l’occasione di sentirlo. Chiara è una patatona, le voglio un sacco di bene”.

Ma non è finita qui. Quando la padrona di casa Turchese Baracchi ha manifestato la sua vicinanza all’influencer, Rosy Chin si è a sua volta schierata dalla parte di Chiara Ferragni e commentando gli ultimi gossip che hanno visto protagonista Fedez ha aggiunto: “Ci sarebbe voluto un po’ di tatto. Da mamma e da donna comprendo la sofferenza”.

Nel mentre in questi giorni è emersa notizia che i Ferragnez siano a un passo dal divorzio. Chiara e Federico, secondo le recenti voci di corridoio, avrebbe deciso di affrontare una separazione consensuale e pare che il rapper abbia scelto di farsi rappresentare dai legali di Ilary Blasi.