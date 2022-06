Rougj + Suntech: il buono del sole

La nuova linea di prodotti solari Rougj+ e un rimedio perfetto per combattere la cellulite: tutte le novità del celebre brand

Suntech è la linea di solari che protegge la pelle e aiuta a preservare l’ecosistema marino. Formule bifasiche che non inquinano i mari e difendono la pelle dai raggi UVA, UVB e infrarossi.

Sono caratterizzati da due colorazioni differenti. Quella arancione per aiutare a stimolare la melanina e accelerare l’abbronzatura, e quella rosa con attivi anti-age, per idratare la pelle e prevenire i danni da foto-invecchiamento.

Contengono filtri di ultima generazione, studiati per lavorare in sinergia con gli attivi presenti in formula.

Le texture innovative si assorbono rapidamente, non appiccicano e sono adatte anche per le pelli più sensibili.

La linea si compone di 3 prodotti:

– Solare Bifasico con Attivatore di abbronzatura con SPF 15 o 30

– Solare Bifasico Anti-Age con SPF 30 o 50+

– Doposole Bifasico con Attivatore di Abbronzatura e Attivi Lenitivi.

E per aiutare il corpo a prendere solo il meglio dal sole l’integratore alimentare Caps Agebronze stimola la melanina e aiuta a contrastare lo stress ossidativo a cui sono sottoposte le cellule durante l’esposizione solare.

Addio cellulite con Rougj +

Trattamento Urto Anticellulite di Rougj+ consiste in bende monouso imbevute di una soluzione ricca di attivi dalle proprietà drenanti e snellenti che esercitano un’azione lipolitica sulle gambe, riducendo gli inestetismi della cellulite, la ritenzione idrica e l’effetto “buccia d’arancia”.

Contengono Scopariane, una nuova molecola che agisce contemporaneamente su adipogenesi, lipogenesi e lipolisi.

Sono anche in grado di ridurre la sensazione di pesantezza favorendo la corretta funzionalità del microcircolo.

