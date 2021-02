1 Rudy Zerbi assente ad Amici 20

Su Canale 5 è appena iniziata una nuova puntata di Amici 20, durante la quale scopriremo cosa accadrà ai concorrenti, in vista della partenza del Serale. Tuttavia immediatamente il pubblico ha notato l’assenza dallo studio di Rudy Zerbi, che naturalmente non è passata inosservata. Il professore di canto tuttavia sta assistendo a tutto quello che succede, tramite un collegamento, così come accaduto qualche settimana fa per Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, risultate positive al Covid-19.

A quel punto in molti sui social hanno ipotizzato che Zerbi fosse risultato a sua volta positivo al Coronavirus, e che la sua assenza fosse dunque dovuta alla malattia. Tuttavia pare che al momento Rudy sia in ottima salute e che sia negativo al Covid! Ma perché dunque oggi il professore era assente ad Amici 20 per la nuova puntata del talent show?

Attualmente non è ben chiaro perché Rudy Zerbi non sia in studio. Nè Maria De Filippi né tanto meo il diretto interessato hanno chiarito la questione, tuttavia non è da escludere che il professore per motivi personali non potesse essere presente in puntata. In molti ipotizzano anche che Zerbi sia stato in contatto con un positivo e che sia in attesa di effettuare i dovuti controlli prima di avere la certezza di stare bene e di poter tornare in studio.

Nonostante le ipotesi però, senza dubbio a breve sapremo la verità sull’assenza di Zerbi ad Amici 20. Nel mentre sui social gli utenti stanno già attendendo con ansia il ritorno di Rudy, che nel frattempo sta condividendo i messaggi più belli del pubblico.