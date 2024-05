Amici 23, gli ultimi istanti di Martina in casetta riaccendono le speranze dei fan di Mida e Gaia!

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Maggio 2024

Amici 23

I fan di Amici 23 ci sperano tanto in un ritorno di fiamma tra Mida e Gaia. Un video riaccende questa possibilità durante gli ultimi istanti di Martina in casetta, quando l’ex allieva ha salutato i suoi compagni. Qualcuno crede infatti che il cantante abbia rivolto un pensiero alla sua ex, già uscita nelle scorse settimane. Ma come sono andate realmente le cose? Scopriamo insieme cosa è successo.

Amici 23, c’è speranza per Mida e Gaia?

C’è grande attenzione sul mondo di Amici 23 e le dinamiche al suo interno. Sabato scorso abbiamo visto l’eliminazione di Martina, ultima allieva del team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. I due insegnanti dunque sono stati tagliati fuori dalla corsa verso il Serale.

In attesa delle nuove registrazioni (in programma giovedì) c’è un video che sta circolando in rete in queste ore su Amici 23. E no, non facciamo riferimento alla presunta liason tra Holden e Sarah, di cui non vi è alcuna certezza. Anzi! Parliamo piuttosto di una frase che Mida ha detto a Martina prima che quest’ultima lasciasse la Casetta.

Il filmato, estrapolato dai video ufficiali della trasmissione, ha fatto il giro del web e sperare, almeno per un attimo, che potesse esserci una speranza per Mida e la sua ex Gaia (eliminata qualche puntata fa). Qualcuno infatti ha pensato che nel salutare Martina, il cantante abbia menzionato Gaia, con la richiesta alla sua ex compagna di Amici 23 di mandarle un saluto.

Non vogliamo essere crudeli e infrangere i sogni di chi spera ancora in questa coppia (e chissà non possano regalarci un colpo di scena in futuro), ma Mida di Amici 23 in realtà ha detto ben altro! L’allievo di Lorella Cuccarini, infatti, ha pronunciato la frase: “Ciao sudamericana”.

Quindi nulla che ricollegasse a Gaia, se c’è chi ci ha sperato tanto!

In ogni caso la battuta di Mida a Martina deriva dal fatto che entrambi hanno origini sudamericane, come ricordato anche da Maria durante il ballottaggio che li ha visti protagonisti. Mida infatti è nato a Caracas (in Venezuela), mentre Martina sebbene sia nata a Roma, ha origini brasiliane. Ed è questo che il cantante ha voluto ricordare prima che la sua compagna lasciasse Amici 23.

C’è da dire che Gaia, in ogni caso, ha lasciato le porte aperte a Mida e non ha escluso che una volta terminato Amici 23 possano ritrovarsi. Ma lui sarà dello stesso avviso?