Rudy Zerbi arriva a This Is Me per fare una sorpresa a Diana Del Bufalo: ecco cosa è accaduto durante la prima puntata

Nel corso della prima puntata di This Is Me, Rudy Zerbi è arrivato in studio per fare una sorpresa a Diana Del Bufalo, che non ha mai nascosto la sua attrazione per il prof di Amici.

La sorpresa di Rudy Zerbi

Non mancano i colpi di scena nel corso della prima puntata di This Is Me. Stasera su Canale 5 è partito il nuovo programma targato Maria De Filippi, incentrato sugli ex allievi più celebri di Amici. Poco fa così ad arrivare a sorpresa in studio è stato anche Rudy Zerbi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Tra gli ospiti della trasmissione c’è stata Diana Del Bufalo, che ha preso parte al talent show nel lontano 2010. Nel corso degli anni la showgirl è diventata una delle artiste più amate dal pubblico e ha preso parte a diversi musical di successo.

Non tutti ricordano però che proprio ai tempi della partecipazione ad Amici, la cantante non ha mai nascosto di avere un’attrazione per Rudy Zerbi. Questa sera così nel corso della prima puntata di This Is Me ad arrivare in studio per fare una sorpresa a Diana Del Bufalo è stato proprio il prof del talent show e così i due si sono riabbracciati.

Diana, stasera c'è un regalo speciale per te… Rudy Zerbi 🎁#ThisIsMe pic.twitter.com/Mj3TTeht4Q — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 20, 2024

Il pubblico nel mentre ha accolto con un’ovazione Zerbi, che poco dopo ha salutato tutto lo studio.