Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo irrompono nello studio di This Is Me e ballano la celebre e iconica sigla di Amici di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo sono senza dubbio tra gli insegnanti più amati di Amici di Maria De Filippi. Anche quest’anno, in occasione della nuova edizione del talent show, i tre prof sono tornati a ricoprire il loro ruolo e stanno seguendo alcuni degli allievi della scuola. In attesa di scoprire cosa accadrà nel corso delle prossime puntate, stasera c’è stata un’inaspettata sorpresa per il pubblico di Canale 5.

Attualmente infatti sta andando in onda la prima puntata di This Is Me. Il nuovo programma di Maria De Filippi, condotto da Silvia Toffanin, celebra i più grandi ex allievi di Amici e in studio sono arrivati alcuni dei cantanti e del ballerini più amati di sempre. Poco fa però c’è stata una bellissima sorpresa per i telespettatori.

Ad irrompere a sorpresa nello studio di This Is Me sono stati infatti proprio Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Ma non solo. I tre prof hanno infatti ballato la celebre e iconica sigla di Amici, facendo emozionare tutti.

Alessandra Celentano che balla mio momento televisivo preferito del 2024, è bravissima#thisisme pic.twitter.com/LITdTBcmaD — __ i🌵 (@i_buona) November 20, 2024

Al termine della performance gli insegnanti hanno ringraziato il pubblico e hanno così lasciato lo studio.