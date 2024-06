Grande Fratello, la produzione avrebbe contattato una famosissima attrice

NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Giugno 2024

Grande Fratello

In queste settimane la produzione del Grande Fratello è alla ricerca dei nuovi concorrenti, che a settembre varcheranno la porta rossa. Stando a quanto si mormora gli autori avrebbero contattato una famosissima attrice.

I rumor sul cast del Grande Fratello

A settembre partirà su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello, già attesissima da tutto il pubblico. Per la sesta volta di fila a tornare alla conduzione del reality show Mediaset ci sarà Alfonso Signorini che in queste settimane si è già messo alla ricerca dei possibili concorrenti. Attualmente infatti sono in corso i casting, che andranno avanti per tutta l’estate e non solo. Anche stavolta dunque il cast sarà composto non solo da personaggi Vip, ma anche da Nip, come accaduto lo scorso anno. In rete ovviamente sono già emersi alcuni pettegolezzi e solo nelle ultime ore è arrivata una voce di corridoio che sta già facendo discutere il web.

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, la produzione del GF avrebbe contattato una famosissima attrice, che a settembre dunque potrebbe varcare la porta rossa. Di chi parliamo? Nientemeno che di Vera Gemma. Come tutti sappiamo l’amata artista, da anni nel cuore del pubblico, è ben avvezza ai reality. In passato infatti la Gemma ha partecipato sia a L’Isola dei Famosi che a Pechino Express, conquistando in entrambe le occasioni il cuore dei telespettatori. Di certo dunque in molti vorrebbero vedere Vera all’interno della casa più spiata d’Italia, tuttavia al momento da parte degli autori non è giunta alcuna conferma.

A oggi dunque i pettegolezzi vanno presi con le pinze, ma di certo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito. Nell’attesa, in queste ore si è anche mormorato che la produzione del Grande Fratello abbia messo gli occhi su Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni. Tuttavia pare che l’influencer abbia rifiutato la proposta e che dunque non lo vedremo tra i protagonisti della prossima edizione del reality show.

Ma chi sarà a varcare la porta rossa? Non resta che attendere per scoprirlo.