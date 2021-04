1 Sabina e Claudio di Uomini e donne non stanno più insieme

Sono una delle ultime coppie uscite dal Trono Over di Uomini e donne, ma la loro storia è già arrivata al capolinea. Stiamo parlando di Sabina e Claudio, i quali avevano fatto emozionare tutti e ricredere Gianni Sperti quando hanno lasciato il programma.

Non è quindi durata molto la loro relazione lontano dalle telecamere e a raccontare cosa è successo è Claudio. L’ex cavaliere ha infatti rilasciato un’intervista al sito Più Donna in cui ha detto della fine della storia con Sabina. E ha spiegato anche in motivi.

Al di fuori cominci a conoscere il carattere delle persone e piano piano sono uscite delle cose che a me sono risultate pesanti. Tutta la storia che c’è stata, è stata vera finchè è durata ed è stata molto bella. Io non dimenticherò i momenti passati insieme a Sabina. Ma lei aveva delle paure, soprattutto della mia partenza e pensava che questa ci avrebbe allontanati. Anche quando la portavo su da me, quando ho fatto l’atto notarile lei è andata via. Mi ha messo il muso, non mi diceva quale fosse il problema, ma si vedeva che lei stava male per questa cosa. Ho percepito la gelosia da parte sua. Io non mi sono mai arrabbiato per i messaggi che lei riceve dai suoi follower, non penso che lei stia flirtando con un’altra persona, non le ho mai rotto le scatole. Lei invece era molto gelosa, anche se mi arrivava una mail provava a controllare il telefono. Era pesante, si ammutoliva per niente.

A mettere un punto a questa relazione è stato proprio lui:

L’ho lasciata io. Io ultimamente sono sparito dai social e mi sono preso un periodo per me. Le ho chiesto di allontanarci per stare da solo e capire. Ma ci sono delle incomprensioni caratteriali tra noi. Noi eravamo complici e sorridenti, è vero, ma c’era anche altro. Quando stavamo insieme stavamo benissimo, si rideva e scherzava in armonia. Quando non stavamo insieme diventava un problema. Non per la distanza, perché ci vedevamo tutti i giorni da quando siamo usciti da Uomini e Donne.

Poi ho avuto delle problematiche in famiglia gravi e mi sono allontanato da tutti per prendere un periodo per me. Dovevo riflettere su quello che dovevo fare “da grande”. Le ho chiesto di darmi del tempo e sono sparito, non ho neanche mai aperto Instagram. Ho riflettuto anche su me e Sabina, ho messo sul piatto della bilancia le situazioni. Ho pensato che all’inizio dovrebbe essere tutta euforia, ma già dopo due mesi sorgono problemi che non dovrebbero esserci. Ma poi nel futuro come sarà? Al momento avrei anche potuto sopportare il suo lato caratteriale non compatibile col mio, ma la realtà è che non ci incontriamo.

Ci può essere speranza per un ritorno di coppia tra Sabina e Claudio, magari una volta passate le incomprensioni? L’ex cavaliere ha detto la sua…