Spettacolo

Vincenzo Chianese | 21 Gennaio 2024

Sabrina Ferilli arriva a C’è Posta Per Te come ospite e una volta in studio e abbraccia forte Maria De Filippi, sua grande amica

Ieri sera ad arrivare come ospite a C’è Posta Per Te è stata Sabrina Ferilli. Una volta in studio, l’attrice ha abbracciato forte Maria De Filippi, con la quale ha da anni un bellissimo rapporto d’amicizia.

Sabrina Ferilli ospite a C’è Posta Per Te

Sono ormai anni che a legare Sabrina Ferilli e Maria De Filippi c’è una bellissima amicizia. Come tutti sappiamo infatti tra l’attrice e la conduttrice c’è un legame speciale e ancora oggi le due sono unitissime. Proprio la giudice popolare di Tú Sí Que Vales in una vecchia intervista ha spesso delle bellissime dichiarazioni per la sua collega e amica, e in merito ha affermato: “Ci conosciamo da vent’anni, vado nelle sue trasmissione a occhi chiusi. Si è conquistata la mia fiducia e credo sia reciproco. Siamo diverse. Lei è molto più audace e imprudente di me. Anche se, magari, guardandoci da fuori si può pensare il contrario”.

Ieri sera intanto su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te e ad arrivare in studio come ospite è stata proprio la Ferilli. L’attrice infatti è stata la protagonista di una bellissima storia regalo, che ha emozionato tutto il pubblico della fortuna trasmissione. Ma non solo.

Pochi secondi dopo l’ingresso in studio di Sabrina Ferilli è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Proprio l’attrice infatti ha abbracciato forte Maria De Filippi, al punto da sollevarla da terra. Il dolce gesto ha sottolineato per l’ennesima volta l’affetto che c’è tra le due e il video del momento ha fatto in breve il giro del web.

A settembre intanto con ogni probabilità la Ferilli tornerà a Tú Sí Que Vales per coprire nuovamente il ruolo di giudice popolare e di certo già in molti attendono con ansia la nuova edizione del talent show.