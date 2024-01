Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Gennaio 2024

C'è Posta per te

Questa sera a C’è Posta per Te Stefania è stata chiamata dal padre Mauro e dalla sorella Martina. Non erano più in contatto da diversi anni a causa di alcune incomprensioni e la destinataria della busta ha affermato più volte di essersi sentita abbandonata.

Rapporto tra padre e figlia a C’è Posta per Te

Dopo le storie di Gianmarco con Flavia (non finita benissimo) e quella di Luana con la sua famiglia, adesso è il turno di entrare in studio per Stefania. Questa ragazza è stata chiamata a C’è Posta per Te dalla sorella Martina e dal padre Mauro. Questo perché non parla più con il genitore da ormai quattro anni.

La situazione è degenerata dal momento in cui la terza sorella, Michela, viene riaccolta in casa dopo una serie di problemi. Tuttavia Stefania recrimina al padre di non aver capito il suo dolore quando la madre è morta: “Nel momento del bisogno ero sola“.

Una volta cresciuta si è fidanzata ed è andata a convivere, ma questa storia si interrompe e lei finisce in mezzo alla strada: “Devo tutto ai miei amici, lui non c’è stato. Nonno lo ha informato ma non si è precipitato da me“. Ha più volte chiesto aiuto ma Mauro le ha sempre detto di portare pazienza: “Devo pensare al lavoro“.

“Per me le tre figlie hanno la stessa importanza, ho fatto di tutto per farle studiare“, ha affermato con convinzione il papà. La conduttrice di C’è Posta per Te ha tentato di fare da mediatrice. Ma Stefania si è mostrata ancora molto ferita: “Mi sono sentita in un ambiente ostile e abbandonata a me stessa“. Oggi però, per fortuna, la sua vita ha subìto un miglioramento ma non ha mai smesso di pensare a loro.

Alla fine Maria De Filippi, dopo un’opera di convincimento, è riuscita a fare aprire la busta e la famiglia si è potuta riunire dopo ben quattro anni. Mauro si è messo a piangere: “Forse non ti ho capita ma ci sono sempre per te, ti voglio tanto bene“. Sono così usciti insieme dallo studio per vivere questo nuovo capitolo della loro vita.