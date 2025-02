Nel suo podcast Fabrizio Corona ha citato anche Sabrina Ferilli e ha lanciato un gossip sul suo conto. L’attrice senza pensarci troppo ha commentato e risposto all’attacco su Instagram. Ecco cosa ha detto.

Nella lunga giornata di notizie, non solo il Festival di Sanremo in primo piano, ma anche i gossip… e non solo! Fabrizio Corona durante il suo ultimo podcast ha parlato di Fedez, così come di Chiara Ferragni e non solo. Ha citato diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo, fino a che non ha tirato in ballo Sabrina Ferilli.

L’ex re dei paparazzi pare averla citata solo per “vendicarsi” di una risposta data dall’attrice ad Achille Lauro, quando quest’ultimo commentando i pettegolezzi lanciati da Fabrizio Corona ha detto:

“In questo momento così bello, cerco di lasciare il gossip a chi ha solo questo per esistere, si parla della violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso“.

Così Corona sembra essersela un po’ legata al dito la risposta da parte di Sabrina Ferilli (che aveva applaudito alle parole di Achille Lauro). Sul suo podcast Falsissimo, Fabrizio ha dichiarato:

“La Ferilli parla di violenza ma la Ferilli quando andava con un uomo sposato, non faceva violenza all’altra donna? E non faceva violenza a Ilary Blasi quando a casa di Lele Mora – lei fidanzata, lui sposato – venivano di nascosto? Ero io ad aprire la porta. Questa è violenza Sabrina nazionale che voti il PD“.

Un attacco pesante quello di Fabrizio Corona. Ma come avrà reagito l’attrice? Dopo un’ora dall’uscita di questo podcast, Sabrina Ferilli si è palesata su Instagram con una risata, tra le storie. Un modo elegante, come un altro, per smentire le insinuazioni riportare da Corona nelle ore antecedenti al suo commento.

La storia Instagram di Sabrina Ferilli

Il messaggio di Sabrina sembra essere piuttosto chiaro. La sua risposta è stata piuttosto pacata ed elegante dinanzi a delle illazioni del genere. In ogni caso se la Ferilli volesse intervenire per smentire e chiarire la sua posizione, Novella2000.it ascolterà quello che avrà da dire.