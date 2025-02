In queste ore è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island Spagna durante la quale a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato nuovamente Montoya. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana infatti il protagonista del reality show ha scoperto un nuovo tradimento della sua fidanzata.

Cosa è accaduto a Temptation Island Spagna

Temptation Island è da sempre uno dei programmi più seguiti dal grande pubblico. Edizione dopo edizione i telespettatori si appassionano al viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste e spesso e volentieri non mancano grandissimi colpi di scena. In questi giorni tuttavia in rete si sta anche molto discutendo del format spagnolo, che sta andando in onda proprio in queste settimane.

Ad attirare l’attenzione sono stati Montoya e la sua fidanzata, che con il loro percorso sono diventati celebri anche in Italia. Proprio il giovane protagonista del reality show la scorsa settimana ha visto un video inaspettato, che ha sconvolto il pubblico. La sua compagna lo ha infatti tradito con uno dei tentatori e a quel punto Montoya, su tutte le furie, è scappato dal suo villaggio per fare irruzione in quello delle fidanzate. A quel punto i due hanno avuto modo di incontrarsi, senza però chiarirsi. Poco dopo così entrambi sono ritornati nei rispettivi villaggi per proseguire il loro viaggio nei sentimenti.

Nelle ultime ore intanto è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island Spagna e ancora una volta i telespettatori non sono rimasti a bocca asciutta. Montoya ha visto un ennesimo video della sua fidanzata e ha così scoperto un nuovo tradimento. La ragazza infatti è andata nuovamente a letto con il tentatore, lasciando tutti a bocca aperta. Non è ovviamente mancata la reazione di Montoya, che disperato ha deciso di non guardare le sconvolgenti immagini.

Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate e come terminerà il percorso della coppia? Non resta che attendere per scoprirlo.