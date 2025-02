Niente da fare! Alba Parietti al Festival di Sanremo 2025 non ci sarà nemmeno questa volta. Arriva il suo annuncio su Instagram.

Alba Parietti non sarà a Sanremo!

Oggi è il grande giorno! Questa sera le porte dell’Ariston si apriranno ufficialmente per dare il via alla 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. Ebbene nonostante la tanta attesa ed entusiasmo, giunge una notizia: Alba Parietti non sarà al Teatro per assistere alle cinque serate dell’evento più atteso dell’anno. Era ormai tradizione vederla lì tra le prime file, ma negli ultimi anni non c’è stata più occasione per lei.

Recentemente sia a Che Tempo Che Fa che a La Vita in Diretta, Alba Parietti ha fatto una sorta di “appello”. In entrambe le circostanze ha ammesso che le sarebbe tanto piaciuto tornare a presenziare e vivere da vicino l’aria che si respira nella città dei fiori. Ma in queste ore la conduttrice stessa ha fatto sapere qual è stato il responso finale: non ci sarà nemmeno stavolta questa possibilità.

Su Instagram Alba Parietti ha pubblicato un post, che ha racchiuso in un carosello ricordi e immagini dei suoi Festival di Sanremo. A corredo di queste foto, una didascalia ben precisa:

“E ci siamo. Come ogni anno il momento è arrivato. Si respira aria di Festival, una dei pochi riti collettivi che unisce gli italiani davanti alla TV. Io purtroppo, quest’anno non sarò a Sanremo, ma lo commenterò dallo studio de La Vita in Diretta”.

Dunque Alba Parietti non la vedremo al Festival di Sanremo, ma sarà comunque parte della squadra de La Vita in Diretta per commentare quanto succede. A seguire Alba ha aggiunto ancora:

“L’ho presentato 2 anni sul palco 3 di Dopo Festival, 1 come giurata , 30 in sala… domani sera a casa di amici per commentarlo. Non lo perderei per nulla al mondo, mi eccita. Sento le emozioni dei miei colleghi, dei cantanti, so quello che si prova, sento l’aria che respirano. Perché Sanremo è Sanremo e noi ci saremo”.

Il prossimo anno sarà la volta buona per Alba Parietti?