Senza dubbio una delle co-conduttrici più amate e apprezzate del Festival di Sanremo è stata Sabrina Ferilli. Con la sua solita simpatia, la verace attrice ancora una volta ha conquistato il cuore del pubblico, in particolare dopo un bellissimo monologo che ha toccato il web e i telespettatori. Nel mentre in queste ore Sabrina è stata ospite del programma radiofonico di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Facciamo Finta Che. Nel corso della chiacchierata la Ferilli ha menzionato Maria De Filippi, e ha svelato cosa le ha detto la conduttrice dopo la sua partecipazione a Sanremo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Gossipetv:

“Maria per me è un riferimento, anche rispetto a quello che ho detto a Sanremo su cui Maria è in sintonia. Dietro l’angolo ci sono lavori, è chiaro che un artista sceglie sempre rispetto alla carriera: c’è il momento di un film, c’è il momento di una commedia, io faccio sempre un po’ di attenzione a diversificare la professione. Viviamo un periodo in cui fare un passo indietro è rivoluzionario, siamo tutti quanti troppo avanti invadendo spesso temi e competenze di altri. Dato che c’è un comune sentire che è quello di essere preparati su tutto, uno si aspetta che più hai una posizione in vista più parli, invece chi è in vista dovrebbe avere ancora più responsabilità nel parlare, nel dare giudizi, nel definire. Quello volevo dire”.