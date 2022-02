Su Twitter scoppia il Sabrina Ferilli Gate

Ieri sera nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2022 ad arrivare all’Ariston come co-conduttrice di Amadeus è stata Sabrina Ferilli. La verace e amata attrice ancora una volta ha saputo conquistare il cuore del pubblico e del web con la sua simpatia e con la sua spontaneità, che da sempre la contraddistingue. Ma non solo. Nel corso della conferenza stampa prima della diretta, e anche durante la serata, Sabrina ha speso delle bellissime parole per Amadeus, facendo notare come abbia portato in scena un Festival glorioso, con dei risultati pazzeschi.

Tuttavia nella notte è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Alcune malelingue su Twitter infatti hanno ipotizzato che in realtà tra l’attrice e il conduttore ci sarebbero state delle tensioni. Come se non bastasse proprio sul noto social è scattato il Ferilli Gate. Ma cosa sarebbe accaduto e perché in queste ore non si parla d’altro? Andiamo a scoprirlo.

Come fa notare IlMenestrelloh ci sarebbero alcune prove che farebbero ipotizzare a una presunta lite. Al momento della consegna di alcuni premi infatti Amadeus ha invitato Sabrina Ferilli a salire sul palco. A quel punto si è sentita da dietro le quinte la voce dell’attrice, che ha affermato: “Fa il pezzo di m**da”. Non è chiaro però a chi o a cosa la Ferilli si stesse riferendo. In più al momento dell’annuncio della canzone vincitrice, pare che Sabrina non abbia dato la mano ad Amadeus.

Il colpo di scena nella notte.

Sembra essere scoppiato il

FERILLI GATE. Ossia Sabrina Ferilli avrebbe litigato con Amadeus oppure Morandi. I motivi se esistono sono ancora sconosciuti.

Ecco cosa ho raccolto 👀 #sanremo2022 #ferilligate pic.twitter.com/XyD29LgHab — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) February 6, 2022

Il web naturalmente in queste ore si letteralmente scatenato e in molti hanno parlato di presunte tensioni tra la Ferilli e Ama. Tuttavia precisiamo che si tratta solo ed esclusivamente del pensiero di alcuni utenti, e non c’è alcuna prova reale che dimostri che tra i due ci sia stata una lite. Naturalmente però noi di Novella2000.it siamo pronti a fare chiarezza sulla situazione non appena avremo ulteriori news in merito.

