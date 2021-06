1 Le parole di Sabrina dopo l’operazione

Sabrina Ghio è tornata sui social. Dopo aver annunciato di dover subire una delicata operazione, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto mandare un saluto ai propri follower. In queste ore, infatti, Sabrina ha ricevuto tantissimo affetto da parte dei fan, che si sono preoccupati per lei e sperano vada tutto bene anche nei giorni a seguire.

Così Sabrina Ghio ha confessato che tutto questo amore l’ha commossa e vorrebbe ringraziare tutti, uno a uno. Per farlo, però, almeno al momento, ha deciso di scrivere un unico pensiero molto sentito. Leggiamo quindi il dolce post pubblicato da lei sul suo profilo Instagram:

«Una volta ripresa ho letto tutti i vostri messaggi… Grazie per le parole d’affetto, mi avete fatto commuovere!!! Leggere le vostre esperienze e sentire così tanto trasporto mi ha fatto bene! Sono piena d’amore intorno a me… e ringrazio tutti per questo! Tornerò presto da voi…Vi voglio bene».

Come mostrato dallo scatto Carlo Negri, il suo fidanzato, non l’ha lasciata sola un attimo e anche dopo l’intervento è rimasto lì, tanto da addormentarsi accanto a lei. Così come la piccola Penelope che siamo certi abbia risollevato l’umore di Sabrina Ghio in questo momento così particolare della sua vita.

C’è da dire che Sabrina Ghio non è solita raccontare troppo della sua vita privata, che custodisce gelosamente, ma stavolta ha voluto parlare apertamente con i suoi fan per via di alcune critiche ricevute. È così che ha raccontato che sarebbe stata operata. Andiamo a rileggere le sue parole…