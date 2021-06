Sabrina Ghio ricoverata in ospedale: “Ho paura, devo essere operata”

1 Sabrina Ghio in ospedale: lo sfogo

Per Sabrina Ghio si tratta di un momento particolarmente delicato e difficile. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che abbiamo visto anche come tronista a Uomini e Donne, si trova attualmente ricoverata in ospedale e deve essere operata nelle prossime ore o giorni. A raccontare l’accaduto è stata lei attraverso una serie di storie su Instagram, in cui ha rivelato quanto successo qualche settimana fa.

Tutto è iniziato da alcune critiche ricevute da parte dei follower, che hanno così portato Sabrina Ghio ad intervenire. Lei non è solita parlare troppo della sua vita privata sui social, ma stavolta ha voluto farlo. Ecco quindi il lungo discorso:

«Forse è arrivato il momento… Ho letto un messaggio questo weekend in cui sotto una mia storia in barca c’era scritto: “parli tanto di avere pensieri ma non mi sembra proprio ridicola”! Non sono solita parlare della mia vita privata come vi ho sempre detto cerco di tutelarla tenendo per me le vere gioie e purtroppo anche i dolori»

Ci ha tenuto a precisare Sabrina Ghio, per proseguire: «Se solo questo ultimo periodo avessi avuto il coraggio e la forza di confidarvi alcuni dei momenti passati. probabilmente oggi molti di voi eviterebbero commenti stupidi e superficiali. Questo per dirvi che dietro una foto in costume sorridente e apparentemente spensierata si nasconde un mondo che voi non conoscete.»

