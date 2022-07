In questi giorni diversi nuovi trapper, tra cui anche Rhove, sono finiti al centro dell’attenzione mediatica a causa di alcuni comportamenti discutibili che hanno avuto nei confronti dei loro fan. Dopo i Pinguini Tattici Nucleari a parlare, quindi, è stato Salmo. Il rapper, infatti, ha rivelato cosa pensa e ne ha approfittato per dare alle nuove generazioni di cantanti qualche consiglio. Ecco alcuni passaggi riportati anche dal sito Gossip e TV:

Imparate a cantare dal vivo. Questa cosa vi ripagherà per sempre. Evitate di portarvi i vostri amici deficienti che lanciano l’acqua sul palco, non fate il calisthenics e se possibile levate la voce dalle basi, almeno dalle strofe. Le persone vengono e pagano il biglietto per sentirvi cantare dal vivo, quindi imparate a cantare dal vivo. Non è importante diventare un idolo di TikTok, né tantomeno fare le hit su Spotify. La verità è là fuori, la verità è sul palco, perché il live è l’esame della vostra musica: è come un esame di Stato e voi non potete andare a un esame di Stato con i fogliettini scritti e con l’aiuto da casa.