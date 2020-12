2 Grande Fratello Vip: Samantha De Grenet non si risparmia contro Stefania Orlando

Continua la lite tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Dopo la nomination pubblica di ieri da parte di Stefania, tra le due nella giornata di oggi si è potuto assistere a continue discussioni. Entrambe, dunque, sembrano ormai essere arrivate ai ferri corti. Dopo l’acceso dibattito avvenuto per delle teglie in cucina, sia Samantha che Stefania hanno tirato fuori l’artiglieria pesante. La De Grenet ha dato della “psicopatica” alla Orlando, che di tutta risposta ha detto di badare alle parole, specialmente perché a casa ha un figlio che la guarda. Questo riferimento al figlio di Samantha De Grenet ha acceso in lei la miccia e, sfogandosi con Sonia Lorenzini, ha usato delle parole davvero forti nei confronti di Stefania Orlando:

“Se devi tirare fuori mio figlio, mia madre, mio padre o la mia famiglia in queste situazioni io ti asfalto. Potrei metterti le mani addosso. Mi tiri fuori mio figlio (riferito a Stefania, ndr) in una discussione dicendo ‘ah che insegnamenti dai a tuo figlio’. Oh ma io ti ucci*o. Cacciatemi, ho detto che la ucci*o. Non me ne frega un ca**o. Cacciatemi.”

SDG: "Io la uccido. Ho detto che la uccido. Cacciatemi" #GFVIP pic.twitter.com/pPAmbBcsnp — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 22, 2020

Il video è dunque diventato velocemente virale su Twitter e gli utenti hanno espresso profonda disapprovazione, condannando delle parole così crude. L’hashtag #fuorisamantha ha di conseguenza raggiunto in poco tempo le prime posizioni tra i trend nazionali e il web sembra compatto nel richiedere l’espulsione. Samantha e Stefania riusciranno a trovare un punto d’accordo? Il Grande Fratello Vip deciderà dunque di provvedimenti?