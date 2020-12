1 A causa di una teglia scoppia una nuova lite tra Stefania Orlando e Samantha de Grenet: ecco quello che è accaduto tra le due

È ormai noto che non c’è simpatia tra Stefania Orlando e Samantha de Grenet. Fin dall’ingresso in casa della showgirl infatti le due si sono ripetutamente scontrate, e poche ore fa è scoppiata un’ennesima accesa lite. Da giorni le tensioni tra le gieffine sono alle stelle, e solo nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5 la conduttrice ha nominato la de Grenet. Questa mattina così Stefania e Samantha sono arrivare al limite, e a causa di una teglia è scoppiata una nuova discussione, che naturalmente non è passata inosservata.

Tutto è iniziato quando la Orlando ha chiesto alla de Grenet di non utilizzare le teglie come scola acqua, dovendole usare per cucinare. A quel punto i toni si sono immediatamente scaldati e la showgirl ha prontamente replicato alla conduttrice, dando il via ad un’accesa lite. Ecco il video del momento:

La lite tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet nasce in cucina per il lavaggio delle teglie#GFVIP pic.twitter.com/KwSzl1LG1B — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 22, 2020

Poco dopo la lite con Stefania Orlando, Samantha de Grenet si è sfogata con alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5, attaccando duramente la conduttrice.

Andiamo a leggere le sue parole.