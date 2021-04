1 Samantha de Grenet e il rapporto con la Orlando

A Domenica Live, nella giornata del 25 aprile 2021, è stata ospite Samantha de Grenet, la quale ha parlato ancora una volta del suo rapporto con Stefania Orlando. Tra loro, almeno all’interno della casa del Grande Fratello Vip ci sono stati diversi screzi. Di recente, ad ogni modo, la showgirl sarebbe stata accusata di aver lanciato una frecciatina alla collega affermando: “Non so chi sia Stefania Orlando“. Tuttavia le stessa ha smentito questa faccenda. Qui di seguito, quindi, ciò che ha affermato, come riporta il sito Biccy, e uno stralcio di conversazione in un video:

Barbara tu mi devi stare un po’ più vicina. Io sono davvero contenta che mi hai invitato e chiesto questa cosa. Perché io oggi ho chiamato Stefania e abbiamo parlato. La verità è che questa roba qua io non l’ho detta, ma assolutamente no. Anche perché io con Stefania mi sono frequentata per un sacco di tempo. Perché non è colpa dei social o dei siti, è uscito tutto su un giornale. Poi è stato fatto un richiamo in copertina.

"Reputo Stefania una donna intelligente e in gamba"



Samantha De Grenet smentisce quello che dicono avrebbe detto a un giornale sulla sua compagna di #GFVip, Stefania Orlando! #DomenicaLive pic.twitter.com/ZT8mPpxPB7 — Domenica Live (@domenicalive) April 25, 2021

Samantha de Grenet, subito dopo, ha dichiarato cosa pensa davvero di Stefania Orlando, ribandendo il fatto che si sono chiarite:

Non l’ho detto, onestamente non l’ho mai detto. Quando mi è stato chiesto il mio rapporto con la Orlando e gli altri concorrenti ho risposto che il GF per me è finito. Io so bene chi è Stefania, lei è intelligente in gamba. Sia dentro che fuori dalla casa quello che dovevamo dirci ce lo siamo sempre dette.

Insomma, Samantha de Grenet smentisce qualsiasi frecciatina che la accusa di aver lanciato a Stefania Orlando. I loro rapporti, infatti, adesso sarebbero buoni a differenza di qualche tempo fa, quando era scoppiata una polemica durante e dopo il GF Vip. Ripercorriamo cos’era accaduto.