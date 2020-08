1 Uomini e Donne: dopo la rottura con Giovanna Abate, Sammy Hassan è stato pizzicato insieme all’ex moglie. Spuntano delle foto

Dopo la rottura con Giovanna Abate a poche settimane dalla fine di Uomini e Donne, per Sammy e l’ex moglie si è parlato di un ritorno di fiamma. A dar voce alle numerose segnalazioni in quella circostanza è stata Deianira Marzano. Se prima però non vi erano prove ad accertare il tutto, ora sono spuntate delle foto che mostrano Sammy Hassan insieme a Elena Cat, madre di suo figlio. A lanciare lo scoop è la pagina Instagram, XoXo Social Gossip:

“È da qualche giorno che Sammy Hassan è sparito dai social e tutti si stanno chiedendo perché: l’ex corteggiatore è in vacanza con la EX MOGLIE. Una nostra utente li ha avvistati e ci ha mandato la foto. Dopo il fallimento della sua storia con Giovanna Abate durata quasi un mese o più Sammy si sta già facendo consolare dalla ex moglie, anche se molti dubitavano di lei già durante il suo percorso a Uomini e Donne dato che pare la quarantena l’abbiano trascorsa insieme”.

La notizia circolata, che vede Sammy Hassan insieme alla sua ex moglie, si è diffusa piuttosto velocemente, tanto che alcuni hanno scritto a Deianira Marzano per confermare la cosa. Anche Amedeo Venza si è detto sicuro di questo ritorno di fiamma per la coppia.

Al momento Sammy Hassan non ha lasciato alcuna dichiarazione a tal proposito, ma non è detto che in futuro possa fare chiarezza sulla questione. Intanto, di recente, proprio Giovanna Abate ha sparato a zero contro di lui…