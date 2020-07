Sammy Hassan e l'ex Elena Cat: ritorno di fiamma? La segnalazione

1 Uomini e Donne: ritorno di fiamma tra Sammy Hassan e l’ex Elena Cat, dopo la rottura con Giovanna Abate. Arriva una segnalazione

La più che possibile rottura tra Sammy Hassan e Giovanna Abate dopo la scelta della tronista a Uomini e Donne, continua ad attirare l’attenzione dei fan del dating show di Canale 5. Tra luci e ombre giorno dopo giorno giunge una segnalazione differente che, almeno ad ora, non trova conferma dai diretti interessati, i quali hanno preferito il silenzio, almeno per ora. Adesso è spuntato fuori un nuovo spiffero, divulgato direttamente da Deianira Marzano. Di cosa si tratta?

Diversi follower di Deianira hanno inviato lei del materiale. In molti che evidentemente seguono da vicino Sammy Hassan, sono convinti, infatti, di un possibile ritorno di fiamma tra il corteggiatore e l’ex moglie Elena Cat, peraltro madre di suo figlio. Un qualcosa che se dovesse trovare delle conferme avrebbe del clamoroso. C’è da dire, ovviamente, che non vi è alcuna conferma sul fatto, anche se i più sembrano esserne più che certi.

Ad alimentare il tutto è il fatto che Sammy Hassan e Giovanna Abate non si siano più fatti vedere insieme e le ultime dichiarazioni della tronista al magazine, hanno tolto ogni dubbio sulle difficoltà tra i due. La Abate infatti ha chiesto del tempo, mentre invece intorno a Sammy è calato il silenzio. In attesa dunque di capire come vanno le cose tra loro e se si può effettivamente parlare della fine della loro relazione, ci sono delle novità.

È arrivata la segnalazione che parlerebbe addirittura di un ritorno di fiamma tra l’ex tentatore Sammy Hassan e la madre di suo figlio. Ecco le parole di Deianira Marzano a tal proposito, riportate anche da Isa e Chia:

“Tantissimi utenti mi hanno segnalato che a detta loro Sammy pare sia tornato con l’ex moglie”.

Ha esordito Deianira Marzano, aggiungendo ancora:

“Tant’è che si sentiva la voce di lei sul lettino. Lui però pare non averlo comunicato perché sennò perde follower. Che dire, chi vivrà vedrà!”

Ma non solo questo. Perché c’è chi maliziosamente ha addirittura aggiunto che Sammy Hassan e la sua ex moglie non si sarebbero addirittura mai lasciati. Il che avrebbe davvero dell’incredibile e confermerebbe i dubbi di Giovanna Abate durante il suo percorso a Uomini e Donne.

Ovviamente noi attendiamo di capire se effettivamente Sammy è tornato insieme alla sua ex moglie e soprattutto se ormai per lui e Giovanna non c’è più un futuro insieme. Intanto le notizie sulla vicenda non sono finite qui, dato che in questi giorni è spuntato anche un presunto flirt di Giovanna…