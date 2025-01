Loredana Errore è una delle concorrenti della nuova edizione di Ora o mai più, programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. L’ex allieva di Amici ha parlato della sua esperienza nel talent e del brutto incidente che l’ha quasi paralizzata.

Il racconto di Loredana Errore

Ieri sera Loredana Errore è tornata in televisione grazie alla trasmissione Ora o mai più, dove alcuni cantanti un tempo sulla cresta dell’onda tornano a competere accompagnati da giurati eccezionali. L’ex allieva di Amici, nel corso del suo video di presentazione, ha parlato brevemente della sua esperienza nel talent:

“Sono state delle montagne russe perché è arrivato tutto e subito. Non avevo una maturità e una preparazione tale. Non me la sono vissuta benissimo perché avevo delle cose mie che non avevo messo a fuoco”.

In seguito, Loredana Errore si è aperta sull’incidente che l’ha coinvolta in prima persona. Era il 2013 quando, tornando da un concerto ad Agrigento, la pioggia torrenziale le ha fatto perdere il controllo della macchina facendola ribaltare:

“Ho preso coscienza che le mie gambe non si muovevano e si muovevano solo gli occhi e la testa. I medici dissero che solo la mia caparbietà e un miracolo avrebbero potuto rimettermi in piedi. Ero ferma, il 95% del mio corpo era del tutto fermo”.

Tuttavia, dopo questo periodo di stop, oggi si sente molto più forte e sta meglio. I momenti ‘no’ ci sono stati ma adesso si vuole impegnare nello stare bene e ha ringraziato i medici, tutte le persone che le sono state vicine e la musica per averla aiutata.

Come andrà il percorso di Loredana Errore a Ora o mai più? Per scoprirlo non ci resta che attendere, con la consapevolezza che nella prima puntata si è piazzata al sesto posto.