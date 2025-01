Dopo giorni di chiacchiere sul web, Chiara Ferragni ha rivelato se è davvero incinta oppure no. Ecco la sua risposta

Chiara Ferragni è intervenuta sul rumor secondo il quale sarebbe in attesa del terzo figlio insieme a nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera. Ma cosa c’è di vero? In queste ore è arrivata la sua replica.

Chiara Ferragni è incinta?

Da ormai alcune settimane si vocifera che Chiara Ferragni possa essere incinta del suo terzo figlio, dopo Leone e Vittoria avuti insieme a Fedez. Dopo qualche tempo dalla separazione, inoltre, è spuntata la notizia in base alla quale l’influencer avrebbe una relazione con Giovanni Tronchetti Provera.

La relazione pare ufficiale e per tale ragione si è diffuso il rumor secondo cui sarebbe rimasta incinta. Il tutto ha avuto origine dopo che, come riportava Oggi, Chiara era stata vista lasciare la clinica nella quale aveva partorito Vittoria:

“Non è un mistero però che lei e il suo neofidanzato Giovanni Tronchetti Provera facciano sul serio e che vogliano mettere su famiglia. A dirlo sottovoce sono persone vicinissime alla Ferragni. Scortata dalle guardie del corpo, Chiara si è trattenuta per oltre un’ora in clinica”.

Oggi, 12 gennaio 2025, dopo giorni di chiacchiere e voci di corridoio sul suo conto Chiara Ferragni ha finalmente rotto il silenzio. L’imprenditrice digitale ha voluto dire basta e mettere un punto alla situazione scrivendo a Dagospia. Il sito ha quindi pubblicato la nota arrivata direttamente dall’influencer e dal suo staff:

“Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni”.

La content creator, dunque, ha smentito la notizia relativa alla sua presunta gravidanza e adesso il gossip si potrà prendere una pausa. Ora non ci rimane che vedere come evolverà la sua relazione con Tronchetti e dove li porterà questa nuovissima frequentazione. Noi di Novella 2000 vi terremo aggiornati.