1 Incontro tra Samuele Barbetta e un ex di Amici

Samuele Barbetta è stato l’ultimo eliminato di Amici 20. Il ballerino che nella scuola ha messo in mostra tutto il suo talento non solo da danzatore, ma anche da coreografo, ha avuto il piacere, una volta terminato questo lungo viaggio, di incontrare un suo ex compagno d’avventura.

Come ben sappiamo nella scuola, oltre a lavorare duramente per le puntate del pomeridiano e ancor di più per il Serale, si instaurano anche bellissimi rapporti umani. È il caso appunto di Samuele Barbetta che ha legato tantissimo, per esempio, con Giulia. La Stabile, infatti, dopo l’eliminazione del suo amico è crollata in lacrime, molto dispiaciuta, ma non solo. Il ballerino conserva un bellissimo rapporto anche con un altro concorrente (o meglio ex) del talenti show di Maria De Filippi. Parliamo di Evandro.

Samuele ed Evandro hanno avuto modo di rivedersi in questi giorni e anno deciso di immortalare l’abbraccio in uno scatto, postato poi sui social dal ballerino e condiviso dal cantante tra le storie. Ecco la foto in questione, accompagnata da una didascalia, dove Barbetta ha confidato di aver sentito la mancanza del suo caro amico.

La foto dell’incontro tra Samuele Barbetta ed Evandro

L’immagine ha regalato grande gioia ai fan di Samuele Barbetta ed Evandro ed è stata sommersa da oltre 120 mila like e tantissimi commenti. Un’amicizia, la loro, che ha conquistato in tanti, felici di poterli rivedere finalmente insieme.

