Samuele è l’eliminato della settima puntata: Giulia va in crisi e scoppia in lacrime (VIDEO)

Eliminato settima puntata Amici 20

È andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 20, l’ultima prima della semifinale. Anche questa volta c’è stato un solo eliminato e abbiamo quindi scoperto i nomi degli allievi semifinalisti. Chi è stato eliminato? E cosa è successo durante la puntata?

Per la prima volta è stata sorteggiata per iniziare la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini che ha deciso di sfidare quella di Arisa e Lorella Cuccarini. In questa prima manche ha vinto la prima squadra e il primo eliminato provvisorio è stato Alessandro. Si è passati così alla seconda manche in cui i vincitori hanno sfidato la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Questa volta agli intoccabili è andata male e dopo sole due sfide hanno vinto gli avversarsi. Il secondo eliminato provvisorio è stato quindi Samuele.

Per la terza manche il team Zerbi-Celentano ha scelto di sfidare ancora una volta Pettinelli-Peparini. Ma questa volta ad avere la meglio sono state le due donne. E il terzo eliminato provvisorio è stata Serena. Così i tre ballerini si sono esibiti e ad essere salvata per prima è stata Serena. A questo punto sono rimasti in sfida i due ragazzi, Alessandro e Samuele, che si sono cimentati in due esibizioni a testa.

Un volta finito questo, Maria De Filippi ha mandato tutti i ragazzi in casetta in attesa del verdetto finale. Lì non sono mancati i momenti di ansia e di sconforto. I ragazzi si vogliono tutti bene e, arrivati a questo punto, tra i rimasti si sono creati legami davvero forti. Maria si è quindi collegata e ha riferito che l’eliminato di questa settima puntata del Serale di Amici 20 è Samuele, il primo per la squadra degli intoccabili. Come ci si poteva aspettare, Giulia è scoppiata in lacrime, poiché con lui aveva legato tantissimo dal punto di vista dell’amicizia.

E così i simifinalisti di questa edizione di Amici sono: Sangiovanni, Deddy, Aka7even e Tancredi per i cantanti, Giulia, Alessandro e Serena per i ballerini.

Potete rivedere la puntata sul sito Witty TV.

