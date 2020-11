Chi è Evandro di Amici 20? Età, vero nome e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Evandro, cantante di Amici 20, dall’età, alla biografia, al vero nome, al percorso nel talent show, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Evandro

Nome e Cognome: Carlo Evandro Ciaccia

Data di nascita: 2001

Luogo di Nascita: Beirut

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Evandro non ha figli

Tatuaggi: Evandro non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @musicadievandro

Evandro: età e vero nome

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Evandro. Il vero nome del cantante è Carlo Evandro Ciaccia ed è nato nel 2001 a Beirut, la sua età è dunque di 19 anni. Il suo peso e la sua altezza, invece, sono sconosciuti.

Vita privata

Della sua vita privata sappiamo che Evandro ora vive a Roma e che suona la chitarra da quando aveva 10 anni. Oltre alla musica, la grande passione di Carlo è il disegno e i fumetti. Tramite i propri social, infatti, si può vedere come il ragazzo coltivi questo hobby.

Evandro ha rivelato che il suo animale guida è il piccione, perché riesce a riconoscere i campi elettromagnetici.

Ma scopriamo dove poterlo seguire sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Evandro di Amici 20: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove poter seguire Evandro (@qui il suo profilo) sui social, in particolar modo su Instagram.

Naturalmente il giovane cantante di Amici 20 ha un profilo attivo, che vanta oltre 7 mila follower.

Proprio su Instagram, Beirut ama condividere tutti i momenti più belli della sua vita privata, tra cui scatti inerenti la musica e il suo hobby del disegno.

Ma vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul suo arrivo ad Amici di Maria De Filippi.

Evandro ad Amici 20

Sabato 14 novembre è ufficialmente iniziato Amici 20. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi quest’anno festeggia il ventennale, e di certo non mancheranno tante emozioni. Nel corso della prima puntata del programma abbiamo fatto la conoscenza della nuova classe, e prendere parte alla trasmissione c’è anche Evandro.

Il cantante si è presentato portando un suo inedito chiamato “Intonaco“. I professori non sono stati subito colpiti, tanto che Pettinelli ha tolto la base e Arisa ha deciso di non sceglierlo. A determinare dunque l’ingresso di Carlo ad Amici 20 è stato Rudy Zerbi, che è rimasto invece colpito dalla sua esibizione. Sui social ha espresso gratitudine per l’opportunità, scrivendo in un post:

“Obrigado. Ci si vede in settimana”

Tuttavia Evandro non è naturalmente l’unico concorrente di Amici 20. Scopriamo dunque chi sono gli altri allievi della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

I concorrenti di Amici 20

Oltre ad Evandro a partecipare ad Amici 20 ci sono altri 14 concorrenti. Gli allievi di canto dunque sono:

Arianna Gianfelici

Leonardo Lamacchia

Esa Abrate

Aka7even

Carlo Evandro Ciaccia

Sangiovanni

Giulio Musca

Raffaele Renda

Letizia Bertoldi

Federica La Rocca

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Rosa Di Grazia

Samuele Barbetta

Martina Miliddi

Riccardo Guarnaccia

Scopriamo perciò ora quello che c’è da sapere sul percorso di Evandro ad Amici 20.

Il percorso di Evandro ad Amici 20

Il percorso di Evandro ad Amici 20 è iniziato ufficialmente sabato 14 novembre 2020. Il giovane cantante ha così fatto il suo ingresso in casetta, ed ha già iniziato le lezioni, grazie alle quali migliorerà sempre più.

Cosa accadrà dunque per lui nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo. Il concorrente si sta impegnando al meglio!

