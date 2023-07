NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Luglio 2023

Il post di Samuele Bersani

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Samuele Bersani, che secondo i più avrebbe lanciato una frecciatina a Sfera Ebbasta. Ma cosa è accaduto e perché le malelingue del web ipotizzano che il cantautore ce l’avrebbe col noto rapper? Andiamo a scoprirlo. Tutto è iniziato quando Bersani, che da anni è un’icona della musica italiana, ha pubblicato un post sospetto sui social, in cui si parla dell’uso che fanno i trapper dell’autotune. Samuele, che naturalmente non ha fatto nomi, ha così affermato:

“Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima ‘cantata’ si stacca l’autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera”.

A quel punto alcuni maliziosi utenti hanno iniziato a insinuare che il post di Samuele Bersani fosse rivolto proprio a Sfera Ebbasta. Nelle ultime ore infatti su TikTok è diventato virale un video in cui proprio al rapper, a causa di un problema tecnico durante un concerto, viene staccato l’autotune. Sfera così è stato costretto a continuare lo spettacolo senza l’uso del software per la voce. Tuttavia non sono mancate alcune critiche nei suoi confronti. Alcuni utenti infatti, in maniera poco elegante, hanno criticato il trapper per la sua intonazione.

immagino si riferisca a sfera ebbasta pic.twitter.com/x4GRi1dIFp — chiara loves & has seen rammstein !!!!!! (@hhemingw4y) July 31, 2023

Nel mentre ai più è apparso sospetto il tempismo della pubblicazione del post di Bersani, che è apparso in rete subito dopo che il video di Sfera ha iniziato a fare il giro del web. Le malelingue così hanno ipotizzato che le parole del cantautore fossero proprio rivolte al trapper, e che la sua sia stata una frecciatina. Precisiamo però che si tratta solo del pensiero di alcuni utenti. Nulla infatti lascia presagire che Samuele abbia voluto lanciare una stoccata al suo collega, che senza dubbio è uno degli artisti del momento.