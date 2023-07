NEWS

Nicolò Figini | 7 Luglio 2023

Sfera Ebbasta si è esibito con il figlio in braccia durante un suo concerto. Ecco il video

Il figlio di Sfera Ebbasta sul palco

Non molto tempo fa, in onore del primo compleanno del figlio Gabriele, Sfera Ebbasta aveva pubblicato una serie di foto su Instagram e un video. All’interno del filmato veniva mostrato un momento del parto e il contenuto era particolarmente esplicito. Per tale ragione il social ha preferito eliminarlo e questo ha fatto arrabbiare il rapper:

“Lol Instagram ha rimosso il video in cui si vede nascere mio figlio perché non rispettava le linee guida , le stesse linee guida che mi permettono di postare armi da fuoco e pacchi d’erba o che permettono a ste 4 scappate di casa di postare le foto dei propri capezzoli”.

Non sappiamo come mai Instagram abbia scelto di togliere quel video e perché tanti altri in generale rimangano caricati. Forse il contenuto di Sfera Ebbasta è stato segnalato da diversi utenti? Chi può dirlo.

In queste ultime re, tuttavia, il cantante si è mostrato allegro e felice in compagnia del figlio. Nel video qui sotto, infatti, possiamo vedere l’artista mentre si esibisce sul palco con un suo brano e in braccio ha il piccolo Gabriele. Il bambino si guarda intorno un po’ intimorito ma protetto tra le braccia del suo papà. Un momento che ha intenerito non solo il pubblico presente ma anche tutti quelli a casa.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news su Sfera Ebbasta e non solo.