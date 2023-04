NEWS

Andrea Sanna | 18 Aprile 2023

Amici 22 Viva Rai 2

L’esibizione di Samuele Segreto

Come annunciato ieri, questa mattina Samuele Segreto ha avuto il piacere di essere ospite di una nuova puntata di Viva Rai 2. Il ballerino eliminato dalla scuola di Amici 22 è molto amato dal pubblico e sta riscuotendo del successo anche nelle vesti di attore.

Non tutti sanno, ma oltre all’amore per il ballo, Samuele Segreto è anche noto nel cinema. Ha recitato per la prima volta nel film “In guerra per amore“ e, successivamente, nella pellicola “Il mio corpo vi seppellirà”, oltre al recente “Stranizza d’amuri”. Di questo ne ha parlato in seguito con Rosario Fiorello.

Prima di raccontarsi, però, Samuele Segreto ha regalato al pubblico presente e da casa un’esibizione da brividi, realizzata con l’aiuto di Luca Tommassini. Video che ha già riscosso grande successo sui social e tutti non hanno potuto che sottolineare la bravura del ragazzo.

Ma non solo, perché come dicevamo Samuele Segreto ha avuto modo di fare quattro chiacchiere con Fiorello e ripercorrere il suo percorso ad Amici 22: “Il meccanismo è complicato. Sono arrivato fino alla terza puntata, ma non sono uscito a mani vuote. Ho una bellissima borsa di studio a settembre, a New York per un anno. Sono super felice e grato. Grazie Maria”, ha detto rivolgendo un pensiero alla De Filippi, presentatrice del talent.

A seguire Rosario Fiorello ha mostrato un articolo presente su Libero Quotidiano, dedicato a Emanuel Lo che, nemmeno a dirlo, è stato l’insegnate di Samuele Segreto ad Amici. Il ballerino oltre a spendere parole al miele per il coreografo, ha fatto anche una sua simpatica imitazione utilizzando alcune delle frasi che in questi mesi si è sentito dire.

Spazio poi anche al successo di Stranizza d’Amuri, film diretto da Beppe Fiorello con Samuele Segreto protagonista. Sebbene sia uscita ormai da diverse settimane la pellicola è ancora disponibile nelle sale e a ogni visione il sold out sembra essere assicurato. Qualcosa che rende davvero molto orgoglioso il giovane talento di Amici 22, a cui facciamo un in bocca al lupo per il suo futuro.