NEWS

Nicolò Figini | 18 Aprile 2023

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni a Bologna

Ieri pomeriggio, intorno alle ore 18:00, Chiara Ferragni è stata ospite della profumeria Douglas di Bologna. Lo stesso store ha annunciato un “Meet&Greet” con l’influencer amatissima dal pubblico. Il suo arrivo nella città ha portato grande scompiglio, ma procediamo con ordine e vediamo cos’è successo.

Chiara, dopo essere andata a pranzare a casa di Gianni Morandi, in seguito si è presentata nel punto vendita citato poc’anzi per incontrare i sui fan. L’influencer, infatti, ha lanciato in esclusiva per la catena di profumi e make up una linea di trucchi brandizzati. Nelle ultime settimane, inoltre, aveva lanciato un contest che permetteva ai suoi follower di incontrarla dal vivo.

I più fortunata, dopo aver acquistato i sui prodotti, hanno ricevuto un gratta e vince che ha permesso a sessanta di loro di incontrarla e poter farsi qualche selfie con lei. Gli altri, purtroppo, si sono dovuti accontentare di un fugace saluto fuori dal negozio.

Alcuni disagi sono stati riscontrati anche nel traffico. A causa del fiume di gente che si è riversato in strada nella speranza di incontrarla e immortalarla, le macchine sono rimaste bloccate. Come riporta anche il sito Bologna Today, infatti, intorno alle 18:20 la polizia municipale è dovuta intervenire chiudendo una delle due corsie di marcia. Le auto e i taxi non hanno potuto far altro che aspettare che il traffico a corsie alternate defluisse.

Fedez e Chiara Ferragni sono tornati al lavoro dopo una breve vacanza a Dubai con i loro bambini. Di questo ne abbiamo parlato in precedenza, rivelandovi anche il prezzo del menù del pranzo di lusso che li aveva visti protagonisti. Seguiteci per non perdervi tante altre news.