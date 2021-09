1 Katia e Alex parlano di Samy Youssef: la reazione del web

Ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip ne sono successe di tutti i colori. I concorrenti hanno iniziato a litigare tra loro e tutto è partito da Alex Belli e Samy Youssef. Ma tentiamo di ripercorrere gli avvenimenti. Il battibecco ha avuto inizio quando gli autori hanno annunciato il ritorno di Aldo Montano in casa all’interno della Love Boat. Gli inquilini tentavano di parlare ma facevano solo molto brusio, quindi Alex ha zittito tutti. Comportamento che a Samy non è piaciuto per niente e glielo ha fatto notare dopo cena.

Il modello, quindi, lo ha rimproverato: “Sei tu che mi hai detto di stare zitto“, mentre l’attore ha dichiarato la volontà di non litigare. Samy, allora, ha ripetuto all’altro di non alzare la voce e di comportarsi come una persona adulta. Alex, allora, ha tentato di abbracciare il ragazzo che però è sembrato molto infastidito da questo atteggiamento. Gli ha, quindi, fatto notare di nuovo che zittire le persone non è un bel comportamento. In seguito la lite è rientrata e parlandone sembrava avessero chiarito. In alcuni video su Twitter, però, Belli e Katia Ricciarelli hanno fatto dei commenti che non sono piaciuti per nulla al web.

Nel primo video sentiamo l’attore di Centovetrine dire: “Lui ha questo modo qua di affrontarti che forse è tipico anche della loro cultura. Ho capito che è tosto, ma devi integrarti in questa società qui. Questo è l’esempio di integrazione, ok? Noi dobbiamo accettare voi e…“. A questo punto Katia lo ha interrotto aggiungendo: “L’ho detto tante volte, io. In televisione noi… Però ci sono delle regole che vanno rispettate. Noi veniamo là da voi e facciamo quello che è possibile e anche impossibile per stare…“.

