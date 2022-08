Sangiovanni avvistato a Capri con un’attrice: si scatena il gossip, vi raccontiamo come stanno le cose

1 Sangiovanni a Capri per una serata di beneficienza

Domenica 31 luglio si è svolto a Capri il consueto evento benefico di Unicef organizzato da LuisaViaRoma. Un gala molto bello e importante a cui hanno presenziato tante star italiane e internazionali. Ricordiamo infatti che Jennifer Lopez si è esibita durante la serata. Come detto, ogni anno sono presenti tantissimi personaggi famosi invitati proprio dall’organizzazione e per la seconda volta ha partecipato anche Sangiovanni.

Il cantante, molto amato dal pubblico e sempre legato agli eventi benefici, purtroppo in queste ore è vittima di un gossip che, vi diciamo già, è infondato. E non è la prima volta che capita proprio a Capri in occasione di questo evento. Ovviamente anche quelli falsi. Sui social sono girati vari video della serata attraverso le storie delle persone presenti e quindi è molto facile modificare la realtà e far girare un gossip falso.

Tutto è partito da un utente (che pare abbia creato un account proprio ieri) che ha fatto girare lo screen di un video in cui si vede Sangiovanni seduto al tavolo (insieme ad altre tante persone) vicino ad una ragazza, girati l’uno verso l’altra. Il video non ha una buona risoluzione e quindi anche lo screen è pessimo. Il tutto lo ha riportato Deianira Marzano su Instagram che ha parlato di bacio.

Niente di tutto vero, poiché i due stavano semplicemente parlando, come accade sempre quando sei ad un tavolo con altre persone. Ed erano vicini perché con la musica alta, come chi ha frequentato almeno una volta un locale saprà, è difficile sentirsi. Infatti la stessa Deianira ha poi confermato che si trattava di una fake news e che i due artisti stavano conversando.

Ma vediamo chi è la ragazza in questione…