1 Sangiovanni imita Giofrè

Nel daytime di Amici 20 di martedì sera, 6 aprile, sono state mostrare le reazioni dei ragazzi all’uscita di Tommaso. Soprattutto abbiamo visto Martina decisamente disperata. Abbiamo assistito anche al mea culpa di Aka7even che non si spiega il suo essere sottotono. Ma c’è stato anche spazio per un po’ di svago e qualche risata. I ragazzi infatti, compreso Alessandro, si sono complimentanti con Samuele per la sua performance molto ironica di “Relax”. E parlando proprio di questa coreografia, il cantante Sangiovanni ha regalato un bel siparietto.

Mentre era in cucina con Giulia, le ha detto che lui quella coreografia di “Relax” l’avrebbe fatta proprio con il professionista Giuseppe Giofrè, solo che lui avrebbe fatto ridere. La ballerina, già divertita per le sue dichiarazioni, gli ha quindi chiesto di mostrargliela. Sangiovanni non se l’è fatto ripetere due volte e con canotta e asciugamano sulle spalle ha dato il meglio di sé.

Il risultato è stato davvero esilarante, molto divertente vista la grande risata di Giulia. Ma preferiamo che giudichiate voi. Quindi ecco il video della sua performance in stile Giofrè (da notare all’inizio Aka7even che balla in modo strano ascoltando la musica nelle cuffiette):

Sangiovanni come Giuseppe Giofrè pic.twitter.com/4RJyV1TG8F — disagiotv (@disagio_tv) April 7, 2021

Che ve ne pare? È stato abbastanza sexy?

Noi intanto vi ricordiamo che Amici 20 va in onda dal lunedì al venerdì con il daytime (alle 16.10 su Canale 5 e alle 19 su Italia 1). Mentre le puntate del serale vanno in onda ogni sabato alle 21.30 su Canale 5. Le puntate del Serale al momento non sono in diretta e la registrazione avviene il giovedì. Quindi noi siamo qui per darvi ogni volta le anticipazioni su ciò che accade, dalle sfide alle eliminazioni. Potete rivedere tutte le puntate sul sito Witty TV.

