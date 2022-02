Polemica su Sangiovanni

In queste ore sui social è scoppiata una polemica che ha letteralmente travolto Sangiovanni. L’ex protagonista di Amici 20 infatti ha postato su Twitter una foto dove lo vediamo con in mano un termometro. Come se non bastasse il cantante, reduce dal Festival di Sanremo, ha commentato a suo modo la delicata situazione che c’è attualmente in Ucraina. Queste le dichiarazioni di Sangio, che hanno diviso gli utenti sui social:

“Siamo corsi a queste armi due anni fa come se fosse un anticipazione di ciò che sarebbe venuto subito dopo”.

siamo corsi a queste armi due anni fa come se fosse un anticipazione di ciò che sarebbe venuto subito dopo pic.twitter.com/CXxRJGWiSo — sangiovanni (@sangiovann1) February 28, 2022

Il tweet di Sangiovanni però, come anticipato, ha letteralmente scatenato il web. I fan del cantante, e non solo, si sono infatti divisi. Mentre in molti hanno immediatamente inteso il senso del discorso dell’ex volto di Amici di Maria De Filippi, tanti altri lo hanno duramente attaccato. Diversi utenti infatti non hanno capito la connessione tra un termometro e una pistola, e naturalmente a quel punto è scoppiata la polemica. Poco dopo così Sangio è stato costretto nuovamente a intervenire, per spiegare nuovamente il senso delle sue dichiarazioni. Ecco cosa ha aggiunto il cantante:

“2 anni fa ci hanno dato in mano termometri laser simili a pistole e ora in Ucraina consegnano pistole vere in mano ai civili. Sembra che nel mondo debba succedere per forza un qualcosa, come per voi che per qualsiasi cosa dovete cagare il c**zo. Il mio tweet era chiaro, peace”.

