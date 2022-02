Chi è Sangiovanni? Età, vero nome e Instagram

Tutte le informazioni su Sangiovanni, da Amici a Sanremo, la biografia, la vita privata, la sua fidanzata, il vero nome, la carriera, le canzoni e come seguirlo su Instagram.

Chi è Sangiovanni

Nome e Cognome: Giovanni Pietro Damian

Nome d’arte: Sangiovanni

Data di nascita: 9 gennaio 2003

Età: 19 anni

Luogo di nascita: Vicenza

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: 1,80 m circa

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantautore

Fidanzata: Sangiovanni è fidanzato con Giulia Stabile

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @sangiovanni

Profilo Twitter: @sangiovann1

TikTok: @sangiov

Sangiovanni età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Sangiovanni, giovane cantautore, scoprendo quanti anni ha, da dove viene, come si chiama e la sua biografia. Vero nome Giovanni Pietro Damian, è nato a Vicenza il 9 gennaio 2003. Ha quindi 19 anni di età ed è del segno zodiacale del Capricorno. Per quanto riguarda la sua alteza, è circa 1.80 m, mentre non abbiamo informazioni circa il suo peso. Parlando di tatuaggi, non ne ha nessuno sul suo corpo.

Sangiovanni vive con i suoi genitori Lidia e Pierluigi. Ha anche un fratello e una sorella molto più grandi di lui: Alberto e Andrea. La sorella Andrea ha reso Giovanni zio di una bambina di nome Virginia a cui lui è legatissimo, nata nel 2021. In generale è molto legato a tutta la sua famiglia.

Per quanto riguarda la scuola, frequenta il Liceo Linguistico, ma ancora non ha preso il diploma. Partecipando ad Amici ha perso un anno di studio, ma ha intenzione di recuperare da privatista, poiché per lui il diploma è una soffisfazione personale. Non ricorda con piacere gli anni di scuola, specialmente le medie. Infatti è stato vittima di bullismo e ha passato un periodo molto difficile. Ha raccontato che è sempre stato un ragazzino più grande della sua età dal punto di vista dei pensieri e dei discorsi che faceva, quindi a volte era guardato storto. Addirittura ci sono stati anche dei professori che non lo hanno trattato bene, dicendogli anche che non avrebbe combinato niente nella vita.

Tutto questo lo ha portato a stare molto male, a non voler andare a scuola, a rinchiudersi nella sua camera e avere anche gesti violenti, come rompere cose e dare pugni al muro. Per un periodo è andato anche in terapia e questo lo ha aiutato molto a riprendersi e a superare certi problemi.

Vita privata: la fidanzata Giulia Stabile

Se vi chiedete se Sangiovanni è single o fidanzato, vi diciamo subito che ha una fidanzata di cui è innamoratissimo: la ballerina Giulia Stabile. La loro storia, per i fan del talent Amici, è molto conosciuta dato che è nata proprio davanti alle telecamere all’interno della scuola.

Come abbiamo visto in TV, ma come è stato dichiarato anche dai diretti interessati, Giulia aveva notato Sangiovanni ai casting e le era piaciuto molto prendendosi una cotta. Lui, però, a quanto pare è entrato nella scuola che aveva già una relazione. In realtà durava da poco, non era niente di serio e non andava benissimo. Infatti dopo poco il cantante lasciò la ragazza che aveva Vicenza.

La vicinanza a Giulia Stabile si fece sempre più strada tra confessioni e affettuasità, fino ad arrivare al bacio, il primo in assoluto per la ballerina. La data del primo bacio di Sangiovanni e Giulia è il 27 dicembre e da quel giorno non si sono più lasciati. All’interno del programma sono stati spesso il supporto l’uno dell’altro e la ballerina è stata una vera e proprio musa per lui (e continua ad esserlo).

Attualmente vivono separati (lei è di Roma), ma ogni occasione è buona per vedersi. Capita infatti spesso che quando uno dei due è libero prenda il treno per raggiungere l’altro, anche solo per un giorno. Hanno più volte dichiarato di essersi fatti del bene a vicenda.

Proprio perché la loro storia è nata sotto i riflettori e ha fatto sognare tantissimi fan, Sangiovanni e Giulia Stabile preferiscono non rendere troppo pubblica la loro relazione, poiché molti seguaci finiscono nel fanatismo nocivo, hanno infatti avuto problemi di persone che sono andati oltre nel commentare la loro relazione. Hanno detto che i fan possono seguire la loro storia attraverso la loro arte.

Dove seguire Sangiovanni: Instagram e social

Adesso che conosciamo un po’ meglio chi è Sangiovanni, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e vi indirizziamo subito al suo profilo Instagram.

Qui ci sono tantissimi post che riguardano un po’ tutto. Ci sono quelli ai tempi di Amici, quelli successivi per la promozione delle sue canzoni. Poi ci sono anche scatti riguardanti sponsorizazzioni, specialmente di capi di abbigliamento. Troviamo gli scatti dei servizi fotografici per vari giornali che ha fatto con tanto di interviste. E non mancano alcune foto con la fidanzata Giulia Stabile.

Sangiovanni ha anche un account Twitter che usa abbastanza. Condivide i suoi pensieri con i fan e interagisce anche con loro. Proprio con i sostenitori si è creata una vera e propria famiglia virtuale (e non solo). Inoltre ha un profilo Tik Tok che ha un grandissimo seguito.

La carriera di Sangiovanni

Sangiovanni ha solo 19 anni e la sua carriera è iniziata da poco, ma è già molto ricca di successvi. Ha iniziato a scrivere più o meno tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, soprattuto come valvola di sfogo e per stare meglio. Le sue prime scritture furono lette da una ragazza che frequentava la sua stessa scuola e che gli consigliò di mettere tutto in versi. Questa ragazza era molto amica di Madame ed infatti gliela presentò.

Grazie a Madame, Sangiovanni conobbe il produttore Bias (anche lui di Vicenza) e incise un primo singolo. Sempre Madame lo portò all’attenzione della casa discografia Sugar di Caterina Caselli, la quale rimase molto colpita e volle puntare su di lui.

Sangiovanni ad Amici 20

Nel 2020 Sangiovanni decise di fare i casting per Amici 20. Durante la prima puntata fu il primo ad entrare e si presentò con l’inedito “Guccy Bag” che convise i tre prof ottenendo un banco. Successivamente decise di prendere Rudy Zerbi come coach.

All’interno della scuola ha iniziato a farsi notare subito con le cover in cui metteva la scrittura di barre con parole molte ad effetto e anche con temi importanti. Tanto che il pubblico iniziò ad apprezzarlo tantissimo. A gennaio del 2021 ha pubblicato, nella scuola, il singolo “Lady”, dedicato totalmente alla sua fidanzata Giulia Stabile. Inutile dire che è stato un vero e proprio successo.

Nel corso del programma ha pubblicato anche “Tutta la notte” e “Hype”. È stato tra i primi tre a ricevere l’accesso al Serale immediato gareggiando poi nel team formato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Anche qui si è fatto molto notare e la sua scrittura è stata davvero tanto apprezzata dai giudici. Proprio in questa fase ha presentato il suo singolo estivo “Malibù” e il primo EP “Sangiovanni” in cui, oltre agli inediti, è contenuta anche la cover di “Maledetta primavera”. Superando le varie puntate, è riuscito ad approdare alla finale insieme a Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy.

Nella finale di Amici 20, andata in onda a maggio del 2021, ha vinto la categoria canto ed è andato in finalissima proprio con la fidanzata Giulia Stabile, la quale poi ha vinto l’edizione. Lui si è detto ancora pià felice della vittoria di lei perché lo meritava davvero.

Album e canzoni

I suoi primi singoli incisi sono stati “Paranoia” e “Non+”, che sono disponibili sulle piattaforme streaming.

Dopo Amici Sangiovanni ha avuto un enorme successo. Il suo singolo “Malibù”, è stata la canzone più ascoltata nel 2021 ed è stata certificata 7 volte Disco di Platino in Italia. A tal proposito, “Lady” è stata certificata con 4 Disci di Platino, “Tutta la notte” con 2 platini, “Guccy bag” con un platino, mentre “Hype” con Disco D’Oro. Il suo EP è stato certificato con 3 Disci di Platino.

All’inizio dell’autunno 2021 Sangiovanni ha inciso “Raggi gamma” che è stato certificato Disco d’oro e un feat con Madame, “Perso nel buio”, anche quello con Disco D’Oro. Nel 2022 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Farfalle”. L’8 aprile esce il suo primo album dal titolo “Cadere volare”.

Sangiovanni a Sanremo 2022

Dal 1 al 5 febbraio 2022 si tiene il Festival di Sanremo. Sangiovanni è stato scelto per partecipare e si presenta sul palco dell’Ariston con il singolo “Farfalle”. Nella serata cover, venerdì 4 gennaio, porta “A muso duro” di Pierangiolo Bertoli duettando con Fiorella Mannoia.

Per lui questa è una forte emozione. Felice di com’è andato lo scorso anno, il cantautore vicentino sente che è arrivato il momento di guardare al futuro e far capire al pubblico cosa ha da offrire sul lungo termine. Per questo motivo non vede l’ora di mettersi alla prova in questo evento importante.

Ma vediamo tutti gli artisti in gara a Sanremo…

I Big di Sanremo 2022

Andiamo a scoprire, quindi, chi sono i big del Festival di Sanremo 2022 oltre a Sangiovanni con il brano “Farfalle“:

A condurre il Festival di Sanremo 2022, infine, Amadeus con 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Tra gli ospiti di Sanremo 2022 compaiono I Maneskin, Laura Pausini e Checco Zalone.

Il percorso di Sangiovanni a Sanremo 2022

2° serata: L’esibizione di Sangiovanni a Sanremo 2022 è prevista durante la seconda serata del Festival. È il primo ad esibirsi. (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.