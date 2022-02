LOL 2 è finalmente sbarcato su Prime Video. Lo scorso 24 febbraio sono usciti i primi 4 episodi della nuova stagione mentre da giovedì 3 marzo saranno disponibili sulla piattaforma streaming le ultime 2 puntate.

Grande attesa quindi nello scoprire chi ha vinto ma grazie a Very Inutil People a quanto pare sappiamo già il nome del vincitore. Secondo il sito, infatti, a vincere 100.000 euro da donare in beneficenza è stato Gianmarco Pozzoli. Come fa notare la fonte, a conferma di questa indiscrezione ci sarebbe anche una storia pubblicata dal comico su Instagram proprio in occasione dell’uscita della seconda stagione.

Nella storia incriminata (e fornita appunto da Very Inutil People), possiamo notare il premio appoggiato sul tavolo accanto a dei libri.

Sarà veramente Gianmarco Pozzoli il vincitore di LOL 2? Non ci resta che vedere gli ultimi due episodi per scoprirlo!

