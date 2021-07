Sangiovanni ironizza su un “errore” del testo di Loca di Aka7even (VIDEO)

1 Sangiovanni prende ironicamente in giro Aka7even

Quest’anno, forse più degli scorsi anni, a fare da padrone nelle classifiche musicali ci sono le hit dei ragazzi usciti da Amici 20. I loro tormentoni estivi, ma anche altri pezzi usciti molti mesi fa, tengono banco tra i brani più ascoltati sulle varie piattaforme streaming e non solo. Tra i più amati ci sono sicuramente Sangiovanni, Aka7even, Deddy e Tancredi.

E anche se alcuni fan di uno o degli altri si fanno ancora la guerra nonostante siano passati più di due mesi dalla finale, i diretti interessati continuano a volersi bene e a sostenersi anche se non vivono più insieme. Proprio a seguito di questa forte amicizia che è nata tra loro, si permettono anche di prendersi un po’ in giro, ovviamente in modo ironico.

È quello che ad esempio è successo tra Sangiovanni e Aka7even per il pezzo dell’estate di quest’ultimo, cioè Loca. Il profilo Instagram di Amazon Music Italia ha fatto a Sangiovanni alcune domande sulle hit estive per il Summer Hit Quiz. E tra queste gli ha chiesto quale cantante citasse nella sua canzone la “spiaggia di Pamplona”. La risposta è ovviamente Aka7even e Sangio ha ironizzato proprio su questa spiaggia che non esiste poiché la cittadina spagnola non si affaccia sul mare.

Ecco il video:

Ovviamente si tratta di una presa in giro ironica della quale sicuramente già in casetta ad Amici avranno parlato. E quasi sicuramente l'”errore” è voluto dallo stesso Aka7even.

Ma sul web c’è chi ancora pensa che non scorra buon sangue tra alcuni ex allievi di questa edizione del programma, come ad esempio tra Sangiovanni e Tancredi…